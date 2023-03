Fall Out Boy andis pärast viieaastast pausi välja uue albumi

Fall Out Boy uus album kannab pealkirja "So Much (For) Stardust".

Bändi uue albumi esiksingel on "?Love From The Other Side?", mis sel nädalal Jimmy Kimmeli jutusaates debüteeris. Järgmiseks raadiosingliks on välja valitud aga lugu "Hold Me Like A Grudge".

"So Much (For) Stardust" on bändi kaheksas stuudioalbum, mis koosneb 13 loost. Albumi produtsent on Neil Avron.

Seni oli Fall Out Boy värskeim stuudioalbum 2018. aastal ilmunud "Mania".