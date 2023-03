Winny Puhh meenutas eredamaid esinemishetki: trummaritel läks veri valesse kohta

"Võid alustada ühe lauluga, minna vahepeal teise peale üle, ja lõpetada kolmandaga – keegi ei saa aru," muigas Vaheoja, kinnitades, et paljud nende laulud kõlavad tõepoolest väga sarnaselt, ent muusik arvas, et see on pigem bändi plussiks.

Winny Puhh tähistab järgmisel suvel 30. tegutsemisaastat. Ansambel meenutas saates, kuidas nad kümme aastat tagasi Pariisi moe-show'l esinesid. "Me tegime enese teadmata kõik, et Owensil (Rick Owens – toim.) juhe kokku jookseks," rääkis Musting. "Kui teised proovisid olla hästi sõbralikud ja talle hirmsal kombel pugeda, siis meie tõime välja, mis oli meie plaan ja millisena me tahtsime, et show välja näeks," sõnas ta, lisades, et nende erisoovid ka täideti.

"Nad ei saanud aru, kuidas ilma spetsiifilise väljaõppeta on seda võimalik teha," kommenteeris Musting toonast moe-show etteastet looga "Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti", mis ka 2013. aastal Eesti Laulul osales. "Trummaritel läks veri kuhugi mujale, kus see ei oleks pidanud olema," nentis Musting, et nendel oli esitust kõige keerulisem läbi viia. "Adrenaliin on nii suur, et sa ei pane neid asju tähele," lisas aga Vaheoja.

Winny Puhhi liikmed Ove Musting (vasakul) ja Indrek Vaheoja (paremal). Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Nüüd me hakkame esinema isegi nii, et meil on lipsud ees ja triiksärgid seljas ning viigipüksid jalas," rääkis Vaheoja, et ansambel on ajas muutunud. "See on ju täiesti loomulik, et inimesed arenevad ja ei jää kinni sinna, kus nad olid aastal 1995."

Ansambliliikmed sõnasid, et sel aastal teevad nad oma esimese jõulutuuri ning see leiab aset just kevadel. "On küsitud, et kas me oleme hiljaks jäänud või miks me seda teeme," vahendas Musting. "Me tahame ka jõuludel minna näiteks Noorkuu või Maarja (Maarja-Liis Ilus – toim.) kontserdile, aga kui me oleme teises Eesti otsas, siis me ei saa seda teha."

