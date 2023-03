Lana Del Reyl ilmus üheksas stuudioalbum

Lana Del Ray avaldas oma üheksanda stuudioalbumi "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd".

Del Ray uus album koosneb 16 värskest heliteosest ning sellel teevad teiste seas kaasa Bleachers, Tommy Genesis, Father John Misty ja Jon Batiste.

2022. aastal antud intervjuus sõnas Del Ray, et katsetas albumit salvestades uut, meditatiivset laulmisviisi. Muusiku seni värskeimad albumid olid 2021. aastal ilmunud "Chemtrails Over the Country Club" ja "Blue Banisters".

Albumi "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" produtsendid on Drew Erickson ja Zach Dawes.