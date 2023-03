Näitleja Florence Pugh avaldas kaks soolosinglit

Florence Pugh'i soolosinglid "The Best Part" ja "I Hate Myself" valmisid tema uue filmi "A Good Person" raames.

Filmi "A Good Person" režissöör ja stsenarist on Zach Braff ning see räägib loo Allisonist (Florence Pugh), kes on muusikamaailma tõusev täht, kuid kelle karjääri hakkab negatiivselt mõjutama eraelus juhtunud tragöödia.

Pugh'i äsjaavaldatud singlid "The Best Part" ja "I Hate Myself" tulevad mõlemad filmis esitlusele.

"Ma kirjutasin need laulud oma tegelaskujule Allisonile, et ta saaks neid filmis esitada ja sellega oma tumedad tunded läbi mõtestada," kommenteeris Pugh. "See oli uskumatult kasulik ja raske: tahtsin, et laul peegeldaks Allisoni eneseviha nii, et vaataja sellest päriselt aru saaks."

Filmis "A Good Person" mängib ka Morgan Freeman ning film esilinastus 24. märtsil.