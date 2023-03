Hispaanlane José armastab Eesti kunsti: see pole nii imal nagu Lõuna-Euroopas

José Corominas on üsna omapärane hispaanlane. Eestisse tuli ta 20 aastat tagasi äri ajama, aga jäi siia kahel ootamatul põhjusel – need on Eesti kunst ja Eesti ilm.

"Mulle meeldib see ilm, kui on erinevad aastaajad. Täiesti erinevad. Ka lühikesed valged päevad meeldivad." Ta tunnistas, et isegi eelistab pimedust. "Siis on rohkem keskendumisruumi."

Kunsti austaja on Jose olnud alati. ,Kui tema kogu sai õige hoo sisse alles Eestisse jõudes. "Mulle meeldib Eesti kunst. See pole nii imal nagu Lõuna-Euroopas. Mulle meeldib see pisut melanhoolne kunst."

Ühte lemmikkunstnikku tal pole. "Üks päev eelistan ühte, siis teist. See muutub. Aga kõik on suurepärased."

Isiklikult on ta Eesti kunstnikest kohtunud näiteks Jüri Arraku, Tõnis Vindi, Enn Põldroosi, Anatoli Strahhoviga, Nikolai Kormašovi ja Epp-Maria Kokamäega.