Veelaua maailmarekordi omanik: järgmiseks tahaks hüpata läbi tulerõnga

Õnnestunud katseni jõudmiseks kulus Pettail Tartu lähedal Rahinge järvel kolm päeva. Katseid oli tema sõnul kolme päeva peale isegi liiga palju, kolmekohalise arvu jagu.

"Kui ma sõidan ja see läheb hästi, siis on see nagu või peal hõljuksin. Jumala äge on, tunned nagu võiksid maha kukkuda, aga ei kuku. /---/ See oli raske, sinna läks liiga palju katseid sisse. Higistasin, läksin uuesti," kirjeldas ta.

Pettai oli 14-aastane, kui ta veelauaga sõitmist alustas. Nüüd on sellest möödas kümme aastat.

"Nagu väike laps tahaks mängida sellega. Katsetada erinevaid asju." Ta tunnistas, et selle käigus saab haiget ka, aga tuleb tunda enda piiri. Vigastuste osas on ta hästi läinud ja neid ei ole eriti olnud. "Kui sa piiri tunnetad, siis tead. Ei tohi endale liiga teha."

Järgmiseks tahaks Pettai tulerõngast läbi hüpata. "Filmitrikki tahaks ikka teha. Et oleks suur rõngas ja hüppaks sealt läbi, hullu värki tahaks teha. Eks neid ideid on veel igasuguseid."