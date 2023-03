Trad.Attack! andis välja uue loo "Püksata magama"

Reedel nägi ilmavalgust ansambli Trad.Attack! uus lugu "Püksata magama", mis pärineb bändi järgmisel nädalal ilmuvalt albumilt "Bring It On".

Uus lugu tõstab au sisse töötegemise ning ei luba unustada ka puhkamist ja lõbutsemist.

"Lugu räägib teomehe nädalast, kust ei puudu nii raske töö tegemine kui ka väljateenitud puhkus," avas singli tausta bändi trummar Tõnu Tubli. "Juba vanasti teati, et pärast töönädalat tuleb lõõgastuda, puhata ja endale natuke lõbutsemist lubada."

"See on meie uue albumi kõige pikemalt küpsenud lugu," märkis bändi kitarrist Jalmar Vabarna, kes lisas, et ühtlasi juhtus selle looga ka väike ime – paar päeva enne singli ilmumist kirjutas bändile loo algupärandi ehk arhiivisalvestise laulja Pauline Vapperi lapselapselaps.

"Eesti on täpselt nii väike," rõõmustas Vabarna. "Seda ägedam on arhiivist inspiratsiooni saada – kunagi ei tea, kelle esivanemate pärandist järgmine hitt saab!"