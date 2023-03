Ed Sheeran avaldas leinast rääkiva videosingli "Eyes Closed"

Lugu "Eyes Closed" sai kirjutatud juba paar aastat tagasi. Esialgu lahkuminekust rääkiv lugu sai täiesti uue tähenduste pärast seda, kui muusik pidi silmitsi seisma kaotusvaluga.

"See laul räägib kellegi kaotamisest. Tundest, et iga kord, kui lähed välja, tundub, et sa lihtsalt kohtud selle inimesega – kõik meenutab sulle teda ja asju, mida koos tegite," selgitas Sheeran. "Mõnikord tuleb end reaalsusest välja võtta, et kaotusvalu tuimestada, kuid teatud asjad toovad selle siiski tagasi."

Režissöör Mia Barnesi lavastatud muusikavideos järgneb muusikule õhtuhämaruses sinine koletis – see on metafoor leinale, mida Sheeran ei suuda maha raputada, tuletades talle kõikjal meelde tühimikku, mis tema ellu on jäänud.

"Kui mõtlesin "Eyes Closed" muusikavideo kontseptsioonidele, siis tahtsin teha videot, mis on inspireeritud filmist "Harvey", kus peategelasel on kujutletavaks sõbraks hiiglaslik jänes, keda keegi ei näe," selgitas muusik.

"Sageli on kurbus midagi, mis järgneb teile igale poole, haarates endasse ruumid, kus te viibite. Seega otsustasin luua video jaoks oma suure sinise koletise, kes muutub video edenedes aina suuremaks, kuni võtab enda alla terved ruumid ja on kõik, mida ma näen – täpselt nagu kurbus."

5. mail näeb ilmavalgust Sheerani uus album "-", mis on samuti inspireeritud kogetud leinast. Ühtlasi jääb see tema kümme aastat kestnud matemaatiliste albumite ajastu lõpuakordiks.

Albumit aitas kirjutada ja produtseerida Aaron Dessner (The National). Taylor Swifti poolt kokku viidud duo alustas albumi kirjutamist möödunud aasta veebruaris ning kuu aega kestnud stuudiosessiooni jooksul valmis enam kui 30 lugu, millest 14 jõudsid ka plaadile.

Lisaks jõuab 3. mail voogedastusplatvormile Disney+ neljaosaline dokumentaalfilm "Ed Sheeran: The Sum of It All", mis ühendab endas seninägematut isiklikku arhiivi, intervjuusid ja esinemisi ning näitab vaatajatele, kuidas isiklikud kogemused on kujundanud Ed Sheeranist kunstniku, kes ta tänasel päeval on.