Manna avaldas muusikavideo loole "Brand New"

"Brand New" räägib manipuleerivast ja maanilisest häälest artisti peas. "Ma saan kõik, mis ma tahan ja ma võin su sekundiga kõhklemata minema pühkida. Ma olen nagu hammas ja teised näts," selgitas Manna.

Värske video režissöör oli lauljatar ise ja operaator oli Nathan Norma.

"Visuaal on valminud unistuse ja spontaansuse toel. Tahtsin, et vaataja saaks lugeda nii teksti kui ka mind. Videosse panin mõlemad pooled, sest need on lahutamatud. Üks ei saa teiseta," selgitas muusik video tagamaid.