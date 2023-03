"Luise ja Oliveri" stsenarist: kui lastelt nutitelefonid ära võtta, siis nende pea hakkab tööle

"Tänapäeva elu on selline, et mõnikord peavad isegi lapsed enda seest sisemise lapse üles otsima," ütles "Luise ja Oliveri" stsenarist Laura Kõrvits. "Kui lastelt nutitelefonid käest ära võtta, siis nende pea hakkab tööle ja see pea hakkab genereerima igasuguseid asju."

""Luises ja Oliveris" pakume lastele ideid, mida teha," jätkas Kõrvits, kes arvas, et ka vanemad leiavad uuest saatesarjast inspiratsiooni, mida lastega ette võtta.

"Me räägime lauamängudest, kokkame, mõtleme välja lugusid, mängime teatrit, teeme trenni ... me teeme kõike, mida lapse hing ihaldab," loetles Oliveri osatäitja Aaron Thor Härm.

"Luise ja Oliver" on ETV2 eetris esmaspäeviti kell 18.

ETV2 eetris on veidi vanematele lastele magasini-tüüpi saade "Nova". "Meie jaoks on tähtis, et Eesti laps saaks vaadata just Eestis tehtud saateid," kommenteeris saate vajalikkust ETV2 lasteprogrammi toimetaja Margus Saar.

"Lapsed räägivad, kuidas ise süüa teha, kuidas ise trennis käia, kuidas Boba teed teha, kuidas vinne pigistada ja kuidas Eestis riigikogu valimised käivad," tõi Saar näiteid. Ta lisas, et tegemist on justkui lastele mõeldud "Ringvaatega".

"Nova" on ETV2 eetris esmaspäevast neljapäevani kell 16.30 ja kell 18.30.