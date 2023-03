Salea avaldas esimese singli kevadel ilmuvalt lühialbumilt

Artisti sõnul räägib singel halva mõjuga mõttemustritesse kinni jäämisest ning vastutuse teiste peale veeretamisest.

"See on justkui meeldetuletus, et mõtetes peitub jõud ja et negatiivsetele mõtetele ei tohiks seda jõudu liigselt anda. Usun, et meil kõigil on võimalus murda vanu mõttemustreid ja võtta ka vastutust oma tegude eest. Sest see, kas klaas on pooltäis või pooltühi, sõltub ju perspektiivist," selgitas Salea loo tähendust.

Lugu valmis koostöös produtsent Jakop Kaarma ning miksija ja masterdaja Siim Hiobiga. Kaanefoto autor on 3D-kunstnik Mihkel Kaarma.