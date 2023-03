Daft Punk avaldas uue video, mis heidab pilgu duo loomeprotsessile

Daft Punk avaldas video "The Writing of Fragments of Time" (koostöös Todd Edwardsiga), mis heidab pilgu sellele, kuidas nende hittlugu "Fragments of Time" 2013. aastal sündis.

"The Writing of Fragments of Time" on üks värsketest heliteostest, mis Daft Punki albumil "Random Access Memories (10th Anniversary Edition)" olema saab. Albumi juubeliversiooni näol on tegemist tagasivaatega Daft Punki loomingule ning duo sõnas, et sellelt leiab 35 minuti jagu seni avaldamata muusikat. Album ilmub 12. mail.

"The Writing of Fragments of Time" räägib loo singli "Fragments of Time" loomeprotsessist muusika saatel. "Te saate kuulda mind loos naermas, sest Thomas (Thomas Bangalter – toim.) mõtles välja väga tabava fraasi," kommenteeris Todd Edwards.

Daft Punk lõpetas tegevuse 2021. aastal.