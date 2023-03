Saksa produtsent ja DJ Henrik Schwarz esineb Tallinnas

Schwarz on Saksamaa deep house'i skeene veteran, kelle eesmärgiks on murda tehnoloogilisi ja muusikalisi piire. Artist seob oma etteastetes elektroonilist muusikat džässi ja klassikalise muusika elementidega.

Schwarz on karjääri jooksul astunud üles nii hubastes tehnoklubides kui ka suurtes kontsertsaalides üle maailma. Oma esimesed etteasted tegi ta juba 1990-ndatel ning nüüdseks on Schwarz kaasa löönud enam kui sajas projektis.

Aastal 2007 jõudis kuulajateni "Henrik Schwarz Live", mis dokumenteeris tema live-artistiks saamise teekonda.

Schwarz on aastate jooksul teinud koostööd mitmete muusikamaailma tipptegijatega, kelle seas on näiteks Michael Jackson, James Brown, Stevie Wonder, Coldplay, Mary J. Blige ja Foals.

Lisaks Schwarzile on laupäeval laval ka soome produtsent ja DJ Sasse ning kodumaised artistid Muudu ja Bombossa Brothers.