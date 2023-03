Eesti astub Eurovisiooni teises poolfinaalis üles neljandana

Esimese poolfinaali esinemisjärjekord

1. Norra, Alessandra "Queen of Kings"

2. Malta, The Busker "Dance (Our Own Party)"

3. Serbia, Luke Black "Samo Mi Se Spava"

4. Läti, Sudden Lights "Aijā"

5. Portugal, Mimicat "Ai Coraçao"

6. Iirimaa, Wild Youth "We Are One"

7. Horvaatia, Let 3 "Mama ŠČ!"

8. Šveits, Remo Forrer "Watergun"

9. Iisrael, Noa Kirel "Unicorn"

10. Moldova, Pasha Parfeni "Soarele si Luna"

11. Rootsi, Loreen "Tattoo"

12. Aserbaidžaan, TuralTuranX "Tell Me More"

13. Tšehhi, Vesna "My Sister's Crown"

14. Holland, Mia Nicolai & Dion Cooper "Burning Daylight"

15. Soome, Käärijä "Cha Cha Cha"

Teise poolfinaali esinemisjärjekord

1. Taani, Reiley "Breaking My Heart"

2. Armeenia, Brunette "Future Lover"

3. Rumeenia, Theodor Andrei "D.G.T. (Off and On)"

4. Eesti, Alika "Bridges"

5. Belgia, Gustaph "Because Of You"

6. Küpros, Andrew Lambrou "Break A Broken Heart"

7. Island, Diljá "Power"

8. Kreeka, Victor Vernicos "What They Say"

9. Poola, Blanka "Solo"

10. Sloveenia, Joker Out "Carpe Diem"

11. Gruusia, Iru "Echo"

12. San Marino, Piqued Jacks "Like An Animal"

13. Austria, Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?"

14. Albaania, Albina & Familja Kelmendi "Duje"

15. Leedu, Monika Linkyte "Stay"

16. Austraalia, Voyager "Promise"

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 9. mail ja teine poolfinaal 11. mail Liverpoolis. Lauluvõistluse finaal aga leiab aset 13. mail.