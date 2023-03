Anna ja Allar Levandi pikast abielust: see on nagu iga teine töö

Allar ja Anna kohtusid Calgarys, Kanadas 35 aastat tagasi vahetult pärast Allari olümpiamedali võitu. "Tantsisime-tantsisime ja siis saime mingil hetkel tantsisime koos ja see sobis hästi. Kohe tekkis eriline tunne," meenutas Anna. Allar jäi kohtumist Annaga meenutades kidakeelseks, öeldes, et talle meeldib eraelu detailid enda teada hoida. "Ma olen natuke ebausklik – mida rohkem me end avalikult tükkideks võtame, seda valusam see on," mõtiskles olümpiavõitja. "Ma arvan, et meie vahel on ikkagi mõned asjad, mida keegi ei tea," muigas ta.

Allar ja Anna on abielus olnud üle 30 aasta. "See on nagu iga teine töö. Tuleb tööd teha ja siis tulevad ka tulemused," muigas Anna, mis on pika abielu saladus. "Tee tööd ja näe vaeva – siis tuleb armastus," nõustus Allar.

Levandid külastasid hiljuti, 35 aastat hiljem, taas Calgary linna Kanadas. "Me tegelikult käisime Arleti võistlusel kaasas ja see oli seal samas lähedal," rääkis Allar, viidates suusahüppemäele, kus ta 35 aastat tagasi olümpiamängudel võistles ning mida ta nüüd taas oma silmaga nägi. Anna tõdes aga, et linn oli selle ajaga väga palju muutunud ning et enamus kohti ei tulnud talle tuttavad ette. "Vana jäähalli me leidsime küll, aga Arleti võistlus toimus täiesti uues hallis."

Allar kommenteeris, et kui teha tippsporti naudinguga, siis ei teki tunnet, ei inimene peaks selle nimel millestki loobuma ning oma noorimale pojale elavad nad Annaga igati kaasa. Arlet sõnas, et naudib iluuisutamist väga, lisades, et distsipliin on vajalik, et oma alas tippu jõuda.