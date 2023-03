TamTami solist: mind inspireerivad eksistentsiaalsed teemad

"Ma lahmisin suhteliselt korralikult, saatsin mingi perioodi jooksul Anetile nädalas ühe demo," muigas Tammaru uue plaadi valmimisprotsessi üle. Ta nentis, et paljud demod jäid järgmist plaati ootama. "Vähemalt on tore, et meil on duos väga tootlik bassimees," arvas Tamm, kes reeglina kirjutab laulusõnad Tammaru tehtud taustadele.

Tamm sõnas, et tavaliselt saab ta esimesel kuulamisel aru, kas instrumentaaliga seostub mingi sõnum, mida tahaks tekstiks kirjutada ja muusika peale sobitada. "Ma panen Karli demo käima ja panen kohe endal mikrofoni salvestama ning hakkan sinna peale erinevaid viise laulma. Tekst tuleb koos viisiga või teinekord hiljem," tutvustas ta.

"Mõned laulud on meil isegi looma-teemalised. Üks lugu on nimega "Woodchuck", mis räägib metsümisejast ja on ka lugu nimega "Lion Cubs", mis räägib lõvikutsikatest, aga muidugi ei ole kogu lugu nunnust karvasest loomast, vaid seal on ka inimeseks olemisega üldisem seos," tutvustas Tamm duo uut albumit, mis koosneb kaheksast loost. "Üldiselt inspireerivadki mind eksistentsiaalsed teemad."