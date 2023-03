Kihnu kultuuri instituudi tegevjuht tutvustas uut kihnukeelset loodusõpikut

Värske raamatu üks autoritest on Kihnu loodusõpetuse õpetaja Triinu. "Tema hoidis silma peal, et me lihtsalt ilupilte ja oma lustiks raamatut ei teeks, vaid et oleks ka õpetajal võimalik sellega tööd teha," lausus Könnige, kinnitades, et õpik võetakse kohalikus koolis kasutusele.

"Kihnu kooli õpilased aitasid pärimusi koguda. Iga peatüki lõpus on mõnest Kihnu looduspärimusest jutuke," rääkis Könnige. Ta lisas, et raamatu vaatasid üle 15 kihnlasest koosnev keelekoja kogukond. "Kõige rohkem vaeva nägime sõnaga "juusekull", mis on tähendab lendavat põrnikat. / .../ Maipõrnikas, juunipõrnikas, kuldpõrnikas, juulipõrnikas – nemad kõik käivad juusekulli alla," tutvustas ta.

Kihnus elab umbes 400 inimest. Könnige sõnas, et ta sooviks Kihnus näha rohkem noori inimesi ning need noored, kes Kihnust lahkuvad, võiksid ka pärast maailma avastamist saarele naasta.