Marit Ilison viis sovetiaegsed tekid kõrgmoelavale

Mitu põlvkonda eestlasi on maganud karedate nõukogude tekkide all ja ilmselt ka kõige veidramates unenägudes ei seostanud seda kogemust kõrgmoega. Kuni tuli Marit Ilison ja hakkas sovetiaja ühest kõige argisemast tekstiilitootest valmistama eksklusiivseid mantleid, mida imetletakse nii Pariisis, New Yorgis kui Londonis.

Eesti tekkmantel valiti sel suvel Prantsusmaal avatavale kõrgmoe näitusele kõrvuti Vuittoni, Chaneli ja teiste suurnimedega.

"Kutse Marseilles'sse, näitusele, kus ikooniliste esemetega on esindatud peamiselt maailmakuulsad moemajad, tähendab Eesti moekunsti jaoks palju," sõnas kunstiteadlane ja Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juhataja Kai Lobjakas. "Nagu Tuhkatriinu läheks tekist õmmeldud keebiga ballile."

Ilisoni sõnul said tekkmantlite kollektsioonis "Magada tahaks / Longing For Sleep" kokku teda keskkoolist alates kummitanud Tšehhovi novell "Magada tahaks", pidev isiklik väsimus ja soov puuküttega korteri jaheduses pool päeva teki sees veeta.

"Samal ajal, kui kogu päev tahaks teki sees uneleda, on mul selline südametunnistus, mis muudkui kriibib ja kõrva sosistab, et kui sa tahad midagi ära teha, siis sa pead ikkagi üles ärkama," tõdes kunstnik ning lisas, et tänu sellele sündis idee mantlite sisse tikandid ja kristallid õmmelda.

"Ühelt poolt näitavad need inimese rikkalikku ja kaunist sisemaailma, aga teisalt on ka nagu selline vastuoluline element – nagu liiv su külje all või hernetera madratsi all, mis on natuke nagu häiriv," selgitas ta.

Kollektsiooni esitleti publikule esimest korda 2013. aastal tarbekunsti- ja disainimuuseumis. Aasta hiljem valiti see Prantsusmaal maineka Hyéresi moe- ja fotograafiafestivali finaali.

"Tal on õnnestunud siduda poeetiline pool, nostalgiline pool, mingi kaasaegne võti ja luksuslik pool ning muuta see selliseks minevikku ümbermõtestavaks kaasaegseks tervikuks," kirjeldas Lobjakas, mis Ilisoni tööd eriliseks teeb.

"Selle taga intelligentne looja, kes suudab need asjad kokku segada või kombineerida niimoodi balansseeritult, nii et see töötab kohapeal, nii Eestis kui ka väljaspool," lisas ta.

Looming, mida autor ise nimetab sosistavaks luksuseks, sünnib Tallinnas Põhjala tehases asuvas ateljees. Perenimelise brändi taustal toimetab Mariti mänedžerist vend Peeter Ilison.

Lisaks tunnustusele kodumaal on Ilison ainsa eestlasena pälvinud Vogue Talent ja Vogue Success Story auhinnad. Samuti jõudis tekkmantel Pariisi moenädalale ja välismaiste mainekate väljaannete veergudele.

Ilison meenutas, et kui tekkmantlite kollektsioon välja tuli, tekitas see üksjagu kahinat, sest palju kõneainet tekitas see, kuidas paarirublasest tekist tehti mõne lõike ja nõelapistega toode, mille hind küündib paari tuhande euroni.

"Ma olen ikka mõelnud, et kui keegi teine Nõukogude Liidus sündinud lastest sellise idee peale ei tulnud, siis see pole ka nagu minu mure," sõnas kunstnik.