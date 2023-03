Ott Lepland: olen endalt küsinud, kas teen ikka õiget asja

Vikerraadio hommikuprogrammis käis oma viimase aja tegemistest ja uuest singlist rääkimas Ott Lepland, kes tunnistas, et ka tal on ette tulnud hetki, mil on endalt küsinud, kas ta teeb ikka õiget asja.

"Ma usun, et iga artist puutub varem või hiljem selle hetkega kokku. Aga õnneks ei ole see hetk elumuutev olnud," tõdes ta.

Laulja rääkis, et kahtlustest aitab üle saada publikult saadud hea tagasiside. "Artisti jaoks ongi kõige tähtsam see tagasiside, mida ta oma kuulaja käest saab. Kui see on ikkagi selline optimistlik ja positiivne, siis see annab jõudu, et edasi liikuda," selgitas Lepland.

Tänasel päeval tunneb Lepland, et ta on muusikuna heas kohas. "Ma saan ikkagi teha seda muusikat, mis mulle endale meeldib. Ma olen väga tänulik, et on inimesi, kes seda kuulavad. Selles mõttes tuleb õnnelik olla."

Möödunud nädalal ilmunud singel "Lõpmatuses" on muusiku enda jaoks täiesti teistmoodi lugu. "See on rahvusvahelise koostöö raames ilmunud ja ma olen õnnelik, et ma saan erinevaid koostöid proovida ja katsetada," märkis ta.

Kui oma muusikutee alguses keskendus Lepland rohkem ballaadidele, siis tänaseks on ta kursi rohkem popmuusika poole võtnud. "Mingi aeg võiks kuulajale vahelduseks midagi muud ka pakkuda. Kui sul on kõik lood sellised suured ballaadid, siis mingi aeg tekib hetk, kus need enam üksteisest ei eristu," selgitas muusik.

Lisaks muudele toimetustele töötab Lepland ka laulukoolis WAF vokaalpedagoogina. Muusik sõnas, et teistega koos vokaaltehnika praktiseerimine aitab tal ka ennast vormis hoida.

"Ma olen sellist tüüpi laulja, et kui ma ise ei harjuta või praktiseeri, siis mingi aeg läheb see vokaalne vorm käest ära. Kui sa ikka iga nädal seda vokaaltehnikat praktiseerid ja endal meeles hoiad, siis sa oled ise ka vokaalselt paremas vormis," kirleldas ta.