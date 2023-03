The Weekndi nimele kanti kaks uut maailmarekordit

Muusik The Weeknd (Abel Tesfaye), kes esineb suvel ka Eestis, sai oma nimele kaks uut Guinnessi rekordit.

20. märtsil pälvis The Weeknd kaks uut Guinnessi rekordi tiitlit: enim kuulajaid Spotifys ühe kuu jooksul (111,4 miljonit 20. märtsi seisuga) ja esimene artist, kes on 100 miljoni igakuise kuulaja piiri Spotifys ületanud.

The Weekndil on praegu ligi 30 miljonit igakuist kuulajat Spotifys rohkem kui edetabeli järgmisel artistil, Miley Cyrusel (82,4 miljonit kuulajat). Ta edestab suure vahemaaga ka Shakirat (81,6 miljonit igakuist kuulajat), Ariana Grandet (80,6 miljonit igakuist kuulajat) ja Taylor Swifti (80,2 miljonit igakuist kuulajat).

The Weekndi kuulajaskond kasvas hüppeliselt pärast "Die For You" remiksi avaldamist, milles laulab salmi ka Ariana Grande. Lugu jõudis Billboardi muusikaedetabelis esikohale ning osutus TikToki platvormil väga populaarseks.

The Weeknd esineb Tallinna lauluväljakul 12. augustil.