Algavad laste ja noorte festivali Koolitants piirkondlikud tantsupäevad

Koolitantsu festival on jõudnud teise etappi, kui aprillikuu jooksul on toimumas piirkondlikud tantsupäevad.

Festivali peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Koolitants sel aastal silma paistnud pealtvaatajate rohkusega. "Publik tuleb kontserdi alguses kohale, vaatab kontserdi lõpuni ära ning pärast oma esinemist tulevad saali teisi vaatama ka tantsijad," rääkis ta. "Nii on ühise tantsuelamuse kogejaid rohkem. Tants on puudutav ja kaasahaarav lavakunstivorm, anname endale nii tegijate kui ka vaatajatena võimaluse sellega tuttavaks saada," lisas Bergstein.

Jaanuarist kuni märtsini toimunud maakondlikel tantsupäevadel tegi piirkondlikele tantsupäevadele esinema kutsutud tantsude valiku žürii koosseisus kultuurikorraldaja, tantsuõpetaja ja punkansambli Porpeller trummar Aneta Varts, tantsukunstnik Joonas Tagel ning balletiõpetaja Maigret Peetson.

Vartsi sõnul oli väga põnev aimu saada õpetajate erinevatest lähenemisviisidest tantsule. "Juhendajatele soovitaksin tulevikus tantsude loomise protsessis minna veelgi rohkem süvitsi, keskenduda eelkõige kvaliteedile, mitte kvantiteedile ning sõnastada, mis õppeprotsessis ühe või teise tantsu loomise eesmärk parasjagu on. Nii saavad ka noored tantsijad laval veelgi teadlikumad ja enesekindlamad olla," võttis Varts žüriiliikmete omavahelised arutelud kokku. "Tantsude puhul tasub alati terviku peale mõelda. Vahel on terviku toimimiseks hoopis tarvis millestki lahti lasta, keskendudes ühele ja otsustada, et vähem on rohkem…" julgustas Varts tantsuõpetajaid.

Žüriiliikmete sõnul oli nende töö igas Eestimaa paigas tantsuelamusi pakkuv. Nii kohapeal juhendajatega peetud vestlusringides kui ka hiljem kokkuvõtteid ja valikuid tehes oli keeruline esile tõsta vaid osa tantse. Häid sõnu ja edasipääsemist oleks žüriiliikmete sõnul soovinud võimaldada palju rohkematele kui kontserdigraafik seda võimaldab.

Lisaks said piirkondlikele tantsupäevadele esinema video teel kandideerinud soolod ja duetid. Saja saadetud tantsuvideo põhjal valisid festivali kunstilised juhid Teet Kask ja Eliisa Sirelpuu välja seitse tantsu, mis astuvad lavale koos teiste oma piirkonna tantsudega.

Teet Kask tõi festivalile kandideerinud soolode ja duettide osas esile, et märgata oli palju laulusõnade illustreerimist liikumisega ja väga lühikesi numbreid. Kask innustab juhendajaid, et nad just füüsiliselt ja vaimselt võimekamaid noori tantsijaid otsingulisemas suunas liikuma julgustaksid. "Lisaks tehniliste elementide rohkele kasutamisele võiks julgelt katsetada vaba liikumisega, et aidata tantsijal selle kaudu omanäoline olla."

Eliisa Sirelpuu lisas, et kunstiline tiim oleks kandideerinud soolode ja duettide seas soovinud rohkem näha teemade ja mõtete sisulist tõlgendust läbi tantsu. "Valikut tehes lähtusime, et kehatunnetus ja sisuline terviklikkus moodustaksid mõnusa sümbioosi ja piirkondlikele tantsupäevadele valitud soolode-duettide seas just nii oligi."

Piirkondlikelt tantsupäevadelt valivad lõppkontsertidele tantsud Teet Kask ja Eliisa Sirelpuu. Lisaks kuulutab iga piirkondliku tantsupäeva kontserdi lõpul oma eripreemia välja Eesti Noorte Tantsu Ühingu tantsukoolituse läbinud noortežürii. Noorte märgitud tantsud esinevad samuti lõppkontsertidel.

Kontsertide lõpuosas astub lavale ka üleriigilise Koolitantsu Kompanii 13. lend koreograaf Eliisa Sirelpuu uuslavastusega "Läbi/kukkumine". Kuus noort tantsijat lähenevad küsimustele kukkumisest ja läbikukkumisest. Tantsivad ja kukuvad Anett Leesment, Kadi Krikmann, Kelli Katriin Grünvald, Mirt Marleen Pevkur, Saara Lotta Krusell ja Ööle Lilleorg.

Koolitants 2023 tantsupäevade kontserdijuht on laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask, kes osales ka 2022. aastal Koolitantsu Kompanii suvelavastuses "Udus või ilmsi", mis jõudis publiku ette Rakvere Vallimäel.

Piirkondlikud tantsupäevad toimuvad:

2. aprill, Pärnu kontserdimaja (Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa)

kell 12 - mudilased, algklassid, 6.-9. klassid

kell 18 - 4.-7. klassid ja gümnaasium

8. aprill, Paide muusika- ja teatrimaja (Järva-, Rapla-, Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaa)

kell 12 - mudilased, 4.-7. klassid, gümnaasium

kell 18 - algklassid, 6.-9. klassid

9. aprill, Paide muusika- ja teatrimaja (Tallinn, Harjumaa)

kell 12 - mudilased, algklassid, 4.-7. klassid

kell 18 - 6.-9. klassid, gümnaasium

16. aprill, Viljandi Ugala teater (Tartu-, Viljandi-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa)

kell 12 - mudilased, algklassid, 6.-9. klassid

kell 18 - 4.-7. klassid, gümnaasium