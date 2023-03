Wolfredt uuest albumist: viimasel ajal satub muusikasse rohkem tumedust

"Tegemist on põhimõtteliselt instrumentaalse muusikaga," vastas ansambel küsimusele, kuidas nad tutvustaksid enda muusikat inimesele, kes neid kunagi kuulanud ei ole.

Wolfredt tutvustas ka, et nende uue, järjekorras neljanda stuudioalbumi helikõla on võrreldes varasemaga käredamaks rokiks muutunud. "Kipub post-roki kanti," iseloomustas bänd. "Viimasel ajal satub muusikasse rohkem tumedust – ma ei tea, millega see seotud on," kommenteerisid oma uut stiili muusikat, mida võib isegi post-metal'i alla liigitada.

Wolfredti neljas täispikk album "IIII" ilmub 28. aprillil. "Lugude meeleolu nõudis ka teistsugust lähenemist lugude salvestamisel," rääkis ansambel, mida nad värske albumi juures veel teisiti tegid. "Me kasutasime kõrvalmaja stuudiot kõige suurema trummi-sound'i saamiseks," tõid nad näite.

Bänd lausus, et plaadifirma leidsid nad endale välismaalt juba eelmist plaati avaldades. Tegemist on Saksamaal asuva firmaga Moment Of Collapse Records. "Ja see koostöö jätkub sujuvalt," kinnitasid ansambliliikmed. "Neil on kontakte rohkem kui mul," muigasid nad, vastates küsimusele, mis on plaadifirma eelised.

Wolfredti saab näha esinemas tänavusel Tallinn Music Weekil ning ansambel lubas, et suvel astuvad nad üles ka mõnel festivalil, mille täpsema info jätsid nad praegu veel enda teada.