Ilmus treiler Ed Sheerani uuest dokumentaalsarjast

Ed Sheeranil tuleb mai alguses välja neljaosaline dokumentaalsari "The Sum Of It All", millele ilmus äsja treiler.

Sheeran sõnas, et ta on oma eraelu alati enda teada hoidnud, kuid nüüd tekkis talle soov fännidega jagada, mis tema elus viimastel aastatel lisaks karjäärile toimunud on. "Disney pöördus minu poole, et teha neljaosaline dokumentaalsari ja tundus, et on õige aeg avada uks mu eraellu. Ma loodan, et teile meeldib see."

Sarjas kajastatakse muu hulgas Sheerani lähedase sõbra Jamali surma ning tema abikaasa rasket haigust. Samuti on sarja põimitud Sheerani avaldamata intervjuud ja muusikalised etteasted.

"The Sum Of It All" ilmub 3. mail Disney+ voogedastusplatvormil vahetult enne Sheerani uut, kuuendat stuudioalbumit "Subtract", mis tuleb välja 5. mail.