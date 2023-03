Eurovisioonil osalenud Islandi artist Daði Freyr esineb Tallinnas

Freyr sai Euroopas tuntuks 2021. aastal, kui esindas Islandit Eurovisoonil looga "10 Things" ning saavutas sellega neljanda koha. Muu hulgas pidanuks Freyr Islandit juba aasta varemgi Eurovisioonil esindama (looga "Think About Things"), kuid siis jäi lauluvõistlus pandeemia tõttu ära.

Mõni päev tagasi, 17. märtsil, avaldas Freyr ka esimesed neli lugu oma suve lõpus ilmuvalt teiselt albumilt "I Made An Album". Värskelt avaldatud lood kannavad pealkirju: "Thank You", "Shut Up", "Limit To Love" ja "I'm Fine".

"Millegipärast oli mulle väga oluline, et ma selle albumi üksi teeksin. Ma ei tahtnud, et keegi teine ​​sellele kirjutaks, seda produtseeriks või mõnda pilli mängiks. Sellest sündis väga isiklik album, mis minu arvates peegeldab selgelt seda, kes ma artistina praegu olen," kommenteeris Freyr uut albumit.

Oma esimese soolokontserdi Tallinnas annab Freyr 8. septembril Noblessneri valukojas.