Genka: kui sa ei tea, kas lugu plaadile panna, siis pigem pane

Genka tunnistas, et laulude kirjutamine on aastatega lihtsamaks muutunud ning sellele aitas muu hulgas kaasa ka mõndades telesaadetes osalemine ("Laula mu laulu" ja "Legendide lahing"), kus ta pidi lühikese perioode vältel palju laulusõnu kirjutama. "Läksin ettevalmistamata kohale – kuskil öösel kell kaks kirjutasin järgmise päeva asju," meenutas räppar. "Need olid head treeninglaagrid."

Räppar Dew8 sõnas, et temal puudub kindel lugude kirjutamise retsept. "Vahel ma kirjutangi kolm tundi – mõnikord ei saa algust kolm tundi käima ja mõni lugu tuleb lihtsalt iseenesest," tutvustas ta, lisades, et mõnikord kirjutab ta juba valmistehtud instrumentaali peale ning teinekord jälle alustab sõnade kirjutamisest.

Dew8 lausus, et liigne kontroll oma loomingu üle pole hea, sest see pärsib uute väljundite katsetamist. "Isegi kui ma ei taha seda hullult kuulata, siis teised naudivad – suurepärane," kommenteeris ta ühte oma ootamatult menukaimat lugu "Penny", mis ilmus eelmiselt ühiselt plaadilt Genkaga ning kus teeb ka Robin Juhkental kaasa. "Kui sa ei tea, kas panna lugu plaadile, siis ma anna sulle soovituse: pigem pane!" arvas Genka, et tihtipeale saavad kuulajate lemmikuks hoopis teised lood, kui need, mis sulle endale algselt plaati tehes enim meeldisid.

Üheks selliseks näiteks tõi Genka ka oma hittloo "Kõik", mida ta toona heliplaadile lisada ei tahtnudki, kuid Paul Oja soovitusel sai see siiski sinna pandud. "Me tegime diili, et tema paneb oma lemmikloo ja mina oma lemmikloo," meenutas Genka. "Ja sellest sai megahitt," sõnas ta, lisades, et oma koostööpartnereid tuleks usaldada.