Video: Heleri All viskas suitsusaunas leili koos "Savvusanna sõsarate" režissööriga

"Ma sain aru, et suitsusain on nii vägev ja tervendav ... ma sain sellest aru, kui ma olin kaugel Ameerikas ja rändasin seal ringi," tutvustas Hints. Ta lisas, et külastas Ameerikas põlisrahvaste rituaali, mille eesmärgiks oli higistamine ning just selle käigus tuligi talle arusaam, et ta saaks midagi sarnast ka kodumaa suitsusaunas hõlpsasti kogeda.

"Meile on ta pereliige ja tal on oma iseloom," kirjeldas Hints oma perekonna Võrumaal asuvat suitsusauna. "Need keelud on selle jaoks, et tuletada inimestele meelde, et see on eriline koht," kommenteeris režissöör erinevaid reegleid, mida suitsusaunas soovitatakse mitte teha. Üks nendest reeglitest keelustab muu hulgas suitsusaunas naermise. "Ära tule siia suvalise meeleoluga," ütles Hints.

Režissöör lisas, et saun on turvaline koht ning suitsusaunas räägitud jutud jäävad saunaseinte vahele. Hintsi sõnul räägib ka "Savvusanna sõsarad" inimeste vajadusest turvalise ruumi ja kogukonna järele, kus saab kõike vabalt hingelt ära rääkida ja kus ükski kogemus ei ole liiga häbiväärne või valus.