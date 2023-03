Katrin Viirpalu: väga head muusikat, mis mulle meeldiks, eriti palju pole

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" muljetasid ema ja tütar Katrin ning Iiris Viirpalu muusikapaladest, mis on neid eluteel saatnud. Saates tõdes armastatud telenägu, et väga hea muusikat, mis talle meeldiks, väga palju ei ole.

Katrin tunnistas, et saatesse nelja lemmikloo valimine osutus väga raskeks ülesandeks. "Alates sellest hetkest, kui sa selle ettepaneku tegid, ketrasin ma õhtul, mis lood need on, millest ma rääkida tahaks," rääkis ta.

"Väga palju väga head muusikat, mis mulle meeldiks, ei ole. Aga head muusikat on jälle tohutustes kogustes," lisas ta. "Ma valisin sellised lood, mis on minu jaoks seotud sündmuste ja oluliste märksõnadega."

Ka Iiris leidis, et valik osutus üsna keeruliseks. "Neid lugusid, mis on olulised ja tähenduslikud ning millega on hästi tugev emotsionaalne seos, on tegelikult väga palju," nentis ta.

Iiris selgitas, et valituks osutusid lood, mis sümboliseerivad mingit eluperioodi või žanrit laiemalt.

Oma esimeseks looks valis Katrin ABBA loo "Money Money Money". "Ma teadsin, et ABBA-t võib tulla," kommenteeris Iiris ema valikut.

Katrin meenutas, et esimest korda kuulis ta seda lugu oma lapsepõlves. "Ma arvan, et ABBA oli siis see bänd, mida kõik kuulasid," märkis ta. "Mul oli tädi Soomes giid ja ta tõi mulle kassette, nii et mul oli seda ABBA muusikat," meenutas armastatud saatejuht.

"Kui ma olin noor, siis ma inglise keelt ei osanud ega saanud üldse aru, millest nad laulavad, aga kui sa hakkad ka sõnu kuulama, siis need ei ole tühjad lood," sõnas ta. "Need on natukene nende enda lood ja see isiklikkus selles muusikas mulle meeldib. Suur osa neist on hästi tantsitavad ka, sa ei saa ühe koha peal istuda."

Iirise esimeseks valikuks osutus Roy Davis jr. lugu "Gabriel". Iiris selgitas, et tema suhe muusikaga on väga tihedalt seotud tantsimisega.

"Minu teadlik muusikakuulamine ja erinevate žanritega tutvumine algas sellega, et ma olen elu jooksul tegelenud väga erinevate tantsustiilidega ja tantsinud enamiku oma elust. Sealt hakkaski see muusika teadlik avastamine," rääkis ta.

Iiris märkis, et tema jaoks on väga olulisel kohal ka pidudel käimine. "See lugu võtab minu jaoks kokku mingisuguse tunde, energia ja vibe'i, mida sa koged, kui sa oled väljas ja tantsid ning saad ennast mingis mõttes maha laadida," kirjeldas ta.

Katrini teiseks valikuks osutus Pino Daniele "Pigro". Katrin rääkis, et Daniele lugu oli esimene itaaliakeelne lugu, mille ta iseseisvalt itaalia keelest eesti keelde tõlkis. "Ma arvan, et ma olen seda lugu julgelt tuhat korda kuulnud," märkis ta. "Minu meelest itaalia keel on see, milles peabki laulma."

Iirise teiseks looks osutus Marten Kuninga "Öine sõit". Iiris selgitas, et Kuninga lugu seostub talle eelkõige ajaga, mil ta Tartus tudeng oli. "Ma kuulasin seda pala põhiliselt siis, kui mul endal oli käsil öine sõit ehk siis sõitsin rattaga mööda Karlovat lihtsalt kodu suunas," kirjeldas ta.

"See on mingis mõttes väga rahulikult ja mõnusalt kulgev lugu ning see lüürika, mis seal on, see kuidagi väga-väga resoneerus mingitel konkreetsetel hetkedel. See on iseenesest väga sümpaatne pala ka ilma selle kontekstita."

Kolmandaks looks, millega kuulajaid rõõmustada, valis Katrin Mario Biondi teose "Ecstasy". "Tal on lihtsalt imeline tämber," kirjeldas ta Biondit.

"Ma olen häälte suhtes väga-väga valiv ja on üsna vähe hääli, mis mulle instrumentidena meeldivad. Vot tema hääl on selline, mida ma lihtsalt naudin," sõnas ta.

"Hääles, kui see on sellise ilusa tämbriga, peavad olema mingid sellised hetked, kus sellesse häälde tekib mingi intensiivsus või aktiivsus. Hääles peab olema elu sees ja sellepärast Mario Biondi mulle väga meeldib."

Iirise kolmandaks valikuks osutus ansambli Future Islands pala "Like the Moon". "See lugu on kindlasti üks mu lemmikuid, kui mitte kõige lemmikum, sellelt bändilt," sõnas Iiris. "See lüürika, mis seal on, see kõnetab."

Katrini viimaseks valikuks sai Erki Pärnoja "Himmelbjerget". "Selle loo puhul ma kahtlesin, et äkki Iiris paneb ka selle oma valikusse, sest see on küll see lugu, mis meile mõlemale hinge pugenud," tunnistas Katrin. "See on ilus, intelligentne ja tark muusika."

"Kuna ma olen Erkiga "Terevisioonis" intervjuusid teinud, siis ma võib-olla kannangi oma arvamuse või kogemuse Erki Pärnojast kui inimesest sellesse muusikasse üle. Ja kui ma need kaks kokku panen, siis tuleb ikka selline päike välja. Keset ööd läheb ka valgeks."

Saatele tõmbas sel korral joone alla Iirise valitud Erykah Badu lugu "Didn't Cha Know".

"Eryhak Badu on nii oluline artist ja võtab minu jaoks kokku võib-olla natuke sedalaadi muusika, mida ma iga päev kõige rohkem kuulan või mis mind saadab elus või sellises," nentis Iiris.

"Erykah Badu esindab oma mingite vanemate albumite ja üldse oma loomingu ja karakteriga mingit sellist muusikat, mida kuulates ma tunnen ennast väga hästi ja olen omas elemendis," täpsustas ta.

Ka Katrinile meeldib Badu loomingut kuulata. "Temani ma jõudsingi läbi Iirise ehk Iiris soovitas. Ma ikka aeg-ajalt küsin Iirise käest, mida ta kuulab. Tema kuulab kindlasti rohkem muusikat kui mina ja leiab need artistid üles."

"Suur plaat ja väike plaat" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 14.