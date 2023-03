Rannas üksinda olev hülgepoeg tuleb lihtsalt rahule jätta

Talvi selgitas, et kevade hakul on hülgepojad randades üksinda seetõttu, et nad on just oma emadest võõrdunud ning poegimiskolooniatest välja visatud. Kuigi üksikud hülgekutsikad tunduvad inimestele abitud ja armetud, ei ole nad Talvi sõnul hädas.

Hätta satuvad hülgepojad alles siis, kui nad jäävad tehnorajatiste vahele lõksu või kaotavad orientatsioonid ja satuvad mererannast väga kaugele. "See, kui ta üksinda mererannas on, on tema loomulik kodu ja kõige mõnusam paik. Sealt peaksime ära tulema," rõhutas Talvi.

Näiteks koeraga rannas jalutades hüljest nähes tuleb spetsialisti sõnul eelkõige iseenda ja koera peale mõelda. Kindlasti ei tohiks hülgekutsikat pildistama ega katsuma hakata.

"Kõige parem ja õigem asi on ta sinna üksi jätta ja ära tulla. Igasugune tema sakutamine, venitamine, tõstmine või äravedamine tähendab ju tegelikult tema elu ära rikkumist," rõhutas Talvi.

Samuti märkis spetsialist, et hülged võivad nii inimestele kui ka teistele loomadele ohtlikud olla. "Nad on ju merekiskjad, hästi teravate hammastega. Nii kirjanduslikult öeldes ei pese nad oma hambaid ja seal on väga palju haigusetekitajaid. See hammustus võib väga ohtlik olla," selgitas ta.

Talvi täpsustas, et juhul, kui leitud hülgepoeg on tõesti väga selgelt lõksu jäänud ja vajab abi, tuleb helistada hädaabinumbrile 1247.

"Sealt tulevad õppinud ja koolitatud inimesed, kes hindavad olukorda ja tegutsevad siis edasi. Ise ei tohiks mingil juhul seal asjatada ja aega viita," pani ta südamele.