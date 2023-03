Mari Jürjens: ma ei ole näitlemisest loobunud

Esmaspäeva õhtul annab muusik ja näitleja Mari Jürjens koos Ain Agana ja Krista Citra Joonasega Tallinnas ühise kontserdi, millega tervitatakse algavat kevadet. Hommikusaates "Terevisioon" sõnas Jürjens, kes viimastel aastatel on peamiselt muusikaga tegelenud, et näitlemisest ta siiski loobunud pole.

"Ma ei ole näitlemist kordagi kuhugi kõrvale lükanud ja kui tekib pikem paus, tekib mul teatri tegemise igatsus," nentis ta.

Sel aastal saab Jürjensit näha näitlemas nii Tallinna Linnateatris kui ka Eesti Noorsooteatris. Noorsooteatri lavale jõudva tüki lavastab tema abikaasa Mikk Jürjens. Kuigi Jürjensid on ka varem koos töötanud, oli see enne seda, kui nad lapsed said.

"Nüüd on kindlasti seda logistikat palju rohkem," nentis ta. "Kuidagi peab lapsed õigel ajal koju saama."

Esmaspäeva õhtul tervitab Jürjens üheskoos Ain Agana ja Krista Citra Joonasega musitseerides saabuvat kevadet. Jürjens rääkis, et kuigi ta on mõlema muusikuga varem koostööd teinud, on see esimene kord, mil nad kolmekesi koos lavalaudadele astuvad.

Varajasi ärkajaid rõõmustas Jürjens lugudega "Süü" ja "Inimene":