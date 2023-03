Tallinna uisupargid lõpetavad hooaja

Hooaeg kestis 121 päeva ja kokku külastas Tallinna uisuväljakuid üle 115 000 inimese. Rekordkülastatavust, mis tehti koroonaajal, seekord üle ei trumbatud. Mustamäe uisuplatsil registreeriti uisutajaid 28 000.

Kevadilma kiuste nauditi talverõõme Mustamäel veel pühapäevalgi.

Viimast päeva alustati seal lastehommikuga Leiutajateküla Lotte seltsis.

"Ma arvan, et see oli hea, et me vähemalt jõudsime ühel päeval siia. Järgmisel aastal tuleme kindlasti rohkem. Tütar õppis alles sel aastal uisutama, sellepärast me ei jõudnudki siia platsidele," rääkis Eve.