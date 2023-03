Rolf Roosalu: kas tänu tuleb avaldada alles siis, kui inimene on surnud?

Roosalu rääkis, et tema käest on küsitud, miks nad tuuri ette võtavad, sest 2 Quick Start ju tegutseb veel. "Kas inimestele tuleb tänu avaldada alles siis, kui nad on meie hulgast juba läinud?" arutles ta. "On ju tore, kui nad ise ka elavate kirjas selle tänu osaks saavad."

Laulja Dagmar Oja on aga lausa paberitega 2 Quick Starti fänn. "Ma olin kuskil 13-14-15, kui neil tekkis fännklubi ja nad sinna liikmeid otsisid," meenutas ta.

"Ma pidin saatma enda pildi ja 25 krooni krooni, selle eest sain liikmepääsu. Eelised olid need, et käisid fännilehed, ma ei mäleta, kui mitu korda kuus, ja ühele Tartu kontserdile sai tasuta sisse ning lava taga istuda ja neid suu ammuli vaadata. Küll olid ajad!" jätkas ta.

Kaire Vilgats tõdes, et tehniliselt on ansambli naispartiide laulmine paras pähkel, eriti laulus "Neiu mustas kleidis", mille laulis sisse Hedvig Hanson. "Hedvig on ikka lati seadnud," nentis ta. "Jah, me saame sellega maha, aga mis hinnaga. Hedvig ikka lõõritas seal kergelt."

Roosalu lisas, et legendaarse bändi muusikale lähenevad nad siiski oma nurga alt. "Me paneme rõhku enda tugevustele. Niimoodi saab see toimida," märkis ta.

Saates tuli esitamisele ka lugu "Lõpuks leidsin sind":