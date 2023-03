Kahekordne sudoku maailmameister Tiit Vunk: lahendan sudokuid iga päev

Sel pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas kahekordne sudoku maailmameister Tiit Vunk ja Eesti sudokukoondise kapten Jaanus Laidna. Saates märkis Vunk, et viimase viie aasta jooksul pole olnud päeva, kus ta sudokuid ei lahenda.

Maailmameistrivõistlustel lahendatakse sudokuid eelkõige kiiruse peale. "Seal on ka raskuse osa, aga kõik MM-i ülesanded ei pruugi väga rasked olla. Osad on lihtsad, osad keskmised ja osad on rasked ka. Igaüks saab erinevate voorude jaoks taktika valida," selgitas Laidna.

"Mina olen selline aeglane ja rahulik lahendaja. Koondises on meil teised ikka nii kõvad lahendajad, et sinna ma ei trügi," sõnas sudokukoondise kapten.

Laidna selgitas, et sudokukoondise kapten kannab peamiselt treeneri ja administraatori rolli. Näiteks on tema korraldada Eesti meistrivõistlused, nende põhjal võistkondade loomine ja teiste võistluste korraldajatega suhtlemine.

Samuti läks Eesti koondisel meeskondlikult MM-il väga hästi ning üheskoos võideti pronksmedal. Laidna sõnul oli auväärne kolmas koht tõeline üllatus. "Me pole varem isegi top kümnesse saanud ja siis järsku kolmas koht. Me tegime endale naljatledes slogan'i, et me alati unistame top kümnest, aga pronks on ka okei."

Kahekordne maailmameister Tiit Vunk selgitas, et võistlustel võib saatuslikuks saada tekkinud närv. "Kui palju kogemust saada ja finaalides osaleda, siis pika peale harjub ära. See närv kaob tegelikult natukene ära," märkis ta.

Lisaks kahele MM-karikale on Vunk võitnud 12 Eesti meistrivõistlust. Vungi sõnul on sudokulahendajate tase Eestis hea ning võidud on alati üsna napid olnud. "Oleks ma kuskil ühe vea teinud, oleksin kohe teiseks või kolmandaks kukkunud."

Selleks, et vajalikku võistlusvormi hoida, lahendab Vunk sudokuid iga päeva. "Viimase viie aasta jooksul pole olnud ühtegi päeva, kus ma ei lahenda," sõnas ta.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.