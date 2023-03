Peagi 70. sünnipäeva tähistav Harry Kõrvits: kui vananeda, siis stiilselt

Kõrvits märkis, et uue elukümnendi eel tal selga läbi pole ja põlved ei krigise. "Ma olen enda elukeskkonnaks valinud Saaremaa, seal on puhas õhk ja kõik on selles mõttes tipp-topp," sõnas ta ja lisas, et oluline on ise positiivne olla.

Kõrvits rääkis, et vananemist ta ei häbene. "Kui vananeda, siis stiilselt," lausus ta kindlalt.

Elu jooksul nii näitleja, muusiku, kohvikupidaja kui ka reklaamimehe ametit pidanud Kõrvits sõnas, et enamasti naudib ta kõike, mida teeb.

"Ma olen teinud asju sellise arusaamisega, et see asi peab sulle meeldima. Ma olen teinud asju, mis mulle tõesti ei ole meeldinud, aga ma teen hambad ristis ära ja pärast mõtlen, et miks," rääkis ta. "Alati tuleb kindlaks teha see, et igast asjast on kasu."

Enim naudib mees füüsilise töö tegemist. "Ma olen kogu aeg teinud mingisugust näitlemist ja muusikat – mul on kõrini. Ma tahan enda kätega füüsilist tööd teha. Ma täitsa kibelen sellise asja järele."