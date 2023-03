Tallinna loomaaias surnud harikrokodilli maost leiti krooniaegseid münte

Lahangu käigus leiti roomaja maost maomahla toimel õhukeseks kulunud krooniaegseid münte, mis oma teravate servadega võisidki põletiku põhjustada.

Loomaaed rõhutas, et müntide viskamine loomade basseinidesse ja aedikutesse on neis elavatele asukatele väga ohtlik ning just möödunud aastal oli Euroopa Loomaaedade ja Akvaariumide Assotsiatsiooni konverentsil teemaks sagenenud metallileiud (mündid, telefoniakud jm) roomajate kõhus.

Pärast Lonni surma on harikrokodill Vanamees viimane Tallinna loomaaia asukas, kes on elanud ka Mäekalda tänaval paiknenud loomaaias. Vanamees saabus Tallinna Berlin Tierparkist 1972. aastal ning tema arvatav sünniaeg on 1963.