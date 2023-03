Clicherik & Mäx avaldas uue loo "Mõtled mu peale"

Clicherik & Mäx andsid välja uue videosingli "Mõtled mu peale", mis on valminud koostöös Bert on Beatsiga.

Mäx kinnitas, et teda kõnetab väga aastakümnete tagune reivikultuur, muusikavideod ning kogu üldine stiil. "Eks ikka tahab inimene vaid seda, mida tal ei ole ning "Mõtled mu peale" oli selline sukeldumine ajast tagasi, et seda kõike edasi anda," sõnas ta.

Muusikavideos kehastuvad Clicherik & Mäx psühhopaatideks, kelle riietus on inspireeritud kultusfilmist "American Psycho". Stilistika autor on Jörgen Terepson, video režissöör on Mart Vares, produtsent Philip Kaat. "Nalja sai palju, näiteks kui Mäxi külge üritati kaamerat kinnitada ja see peaaegu ei läinudki ümber. Tekkis ka üks paus juurde graafikus, kui kamp mehi ei saanud kaminat põlema umbes 20 minutit," meenutas Clicherik.

"Suvi on esinemistest üpris pungil, mis on väga äge. Meid võib kohata mõnel suuremal jaanipäeval, rannafestivalidel, klubipidudel ja see aasta kavatsen tähistada oma sünnipäeva koos bändiga laval, kuid sellest kuulete juba siis, kui ilmad natuke ilusamad," mainis Mäx.