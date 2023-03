Loomapäästja: loomavabrikutest pärit kasse kimbutavad tihti tervisemured

Möödunud nädalal jõudis "Ringvaatesse" lugu sellest, kuidas Tabasalus asuvast kassivabrikust päästeti 120 kassi. Sel nädalal mindi päästetud kassidele külla ning uuriti, kuidas neil läinud on. MTÜ-s Cats Help vabatahtlikuna tegutsev Liivi Kassihhin tõdes, et loomavabrikutega käivad tihti käsikäes ka tervisemured.

Kassihhin rääkis, et 120-st kassist 90 on tänaseks endale hoiu- või päriskoju leidnud. "Meil käib ikkagi kogu aeg töö selle nimel, et nad saaksid kodustesse tingimustesse ja ei oleks kliinikus puurides," selgitas ta.

Vabatahtliku sõnu on kassivabrikust päästetud kassid valdavalt toredad ja sõbralikud ning ka hoiukodud on nendega rahul. Siiski nentis ta, et esialgu on kassidel olnud natukene probleeme liivakasti kasutamisega.

"Kogu see elamine oli nende jaoks üks suur liivakast, aga praegu need, kes on hoiukottu kolinud, on üsna sõbralikud ning julged ja liivakasti eesmärk on ka üsna kiiresti üles leitud," rääkis ta.

Nädala jooksul on kõikidele kassidele tehtud vajalikud veterinaarsed protseduurid. Kassihhini sõnul on organisatsioon arvestanud, et keskmisel kulub ühe kassi ravi- ja ülalpidamiskuludeks keskmiselt 300 eurot. Tänaseks päevaks on annetajate abiga kokku kogutud umbes 30 000 eurot.

Haiguseid, millega kassid rinda pistavad, on mitmeid. Kassihhin tõi välja, et kõige levinum on herpes. "See on kassidel üsna tavaline viirushaigus – neil on nohu ja silmad natukene põletikulised," kirjeldas ta.

Samuti on tegeletud parasiitide, katkenud tiinuste, põiekristallide ja -põletikuga. Siiski nentis Kassihhin, et arvestades päästetud kasside arvu, on probleeme tegelikult võrdlemisi vähe olnud.

Loomapäästja sõnul on kassivabrikuid Eestis väga palju. "See on äri ja inimesed ikkagi tahavad seda nunnut tõulaadset looma osta," nentis ta. "Pigem ongi see, et kui tingimused on väga-väga hullud, hakkab kuskilt otsast neid vihjeid tulema," selgitas ta ning lisas, et laekunud vihjeid asuvad kontrollima nii loomakaitseühingud kui ka riiklikud organisatsioonid.

Kassihhin rääkis, et vabrikute äri käib peamiselt läbi interneti. "Inimesed vaatavad, et oi kui armas ja ega mul neid pabereid tegelikult vaja pole, sest ma tahan perele lemmikut. Siis võtavadki ja nii see äri käib. Raha küsitakse korralikult, aga mingisuguseid protseduure ei ole tehtud. Tihtipeale on need kassipojad, kes sealt saadakse, haiged ja omanikud peavad topeltsumma kliinikusse jätma."