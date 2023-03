Kadri Rämmeld: olen õppinud tähelepanuga elama

Aprilli esimesel päeval esietendub Endla teatris lavastus "25°C ja päike", mille seab lavavalmis Laura Jaanhold. Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus rääkis näitleja Kadri Rämmeld, keda ka uues tükis näha saab, et aastate jooksul on ta tööga kaasneva tähelepanuga harjunud.

Rämmeld selgitas, et peagi lavalaudadele jõudev tükk räägib suvest. "Puhkus ja suvi on selline teema, et kui sa sinna sisse lähed, on see palju huvitavam, kui esmapilgul tundub," märkis näitleja.

Kümme aastat Endla teatri truppi kuulunud Rämmeld on oma töökohaga väga rahul. "Kuidagi hea ja kerge on olla," nentis ta.

Viimased 15 aastat on Rämmeld kaasa löönud krimisarjas "Kättemaksukontor". Näitleja rääkis, et poolteist kümnendit teleekraanidel olnud sari on talla päris korraliku fänkonna kasvatanud.

"Ma olen sellega harjunud, leppinud ja õppinud elama. See on ju tore, kui üks seriaal on nii populaarne, ja see on minu pere leib. Ma olen sellega tõesti harjunud," sõnas ta.

Näitleja nentis, et muidugi oleks tore, kui äraelamiseks piisaks vaid tööst teatris, kuid ka seriaalis kaasalöömine on lõbus. "Samas on see tore vahendus ja seal on ka väga toredad kolleegid. Ega ju muidu ei teeks, kui tore ei oleks."

