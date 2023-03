Maribel Väänal ilmus singel "Seitsmendas taevas"

Lugu räägib suhetest, mis on lõppenud pettumusega. Maribeli sõnul kirjeldavad laulusõnad valu ja tühje lubadusi, mida kõik oleme mingil hetkel kogenud, kuid ka võimet iseendast kindlust, sära ja õnne leida. "Meie sära ja selle säilitamine on meie endi kätes ning see ei ole mitte kellegi teise võimuses meilt võtta. Laul kujutab soovi enda tõde välja öelda ning mitte lasta teistel seda varjata. Kogu loo võtab kõige paremini kokku refrääni lause "Mu sära on päris ja seda mult võtta ei saa"," lausus Maribel.

Laulu videos astuvad üles tõsieluseriaalist "Villa" tuntuks saanud noored. Video režissööri Gabriel Mältoni sõnul vajas Maribeli tugev ja sügav sõnum just täpselt nii energilist ja värvilist visuaali: "Ükski idee ei olnud liiast ja pigem otsisime veel viise, kuidas vürtsikust juurde keerata. Selle projekti puhul oli selgelt näha, kuidas terve meeskond hingas sama rütmi ja pakatas sama energiat. Kõik olid südamega algusest peale asja juures ja kuigi võtted venisid - nagu muusikavideole kohane - pikemaks, ei olnud platsil mitte ühtegi väsinud nägu."