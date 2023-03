Uus talendisaade "Tantsi võidu!" toob lavale andekad tantsijad Eestist ja kaugemalt

Talendisaade "Tantsi võidu!" ("Перетанцуй всех!") toob esimest korda vaatajate ette andekad tantsijad, kelle jaoks tants on armastus ja elustiil, seda sõltumata vanusest, päritolust ja tantsustiilist.

Erinevates Eesti paikades toimunud eelvoorudesse kandideeris rohkem kui sada võistlejat, soolotantsijatest gruppideni. 24 pääses saate võistlusvoorudesse, nende seas nii tänava- ja kaasaegse tantsu harrastajaid kui ka rahva- ja võistlustantsijaid. Seejuures on lisaks Eestile tantsijaid ka Ukrainast, Valgevenest ja Moldovast.

"Meil on väga palju häid tantsijaid," rõõmustas saatejuht Aleksandr Žemžurov, kes ise pikalt tantsimisega tegelenud ja alati unistanud, et Eestis võiks selline mitmeid žanre kokkutoov tantsusaade olemas olla. "Tuli välja, et tantsijad on seda samuti oodanud." Osalejate seas on erineva keeletaustaga inimesi, aga nagu tõdes Žemžurov: "Tants on ühine keel, mida oskavad kõik. Tants on maagia, tants on elu."

Võistlejate andeid hakkavad saatest saatesse hindama rahvusballeti esitantsija Jevgeni Grib ning vogue'i ja teiste tantsustiilide pedagoog Jekaterina Makarova, nendega liituvad erinevad külaliskohtunikud.

Kaassaatejuht, mitmekordne Eesti meister võistlustantsus, Stasys Brilis tunnistas, et tantsijate hindamine on keeruline ülesanne, sest füüsilise esituse kõrval on oluline ka loo jutustamine ja hingeline pool ehk see, kuidas tantsija selle läbi elab. "Terviklikkus on see, mis teeb tantsust tantsu," lausus Brilis. Tantsu peab ta üdini positiivseks, sest see toodab metsikus koguses endorfiine, rõõmu ja positiivsust. "Inimesed peaksid rohkem tantsu vaatama ja tantsuga tegelema."

"Tantsi võidu" algab sel reedel kell 20.30 eelsaatega, mis viib Tartus, Narvas ja Tallinnas toimunud eelvoorudesse ja televaatajad saavad esimest korda tuttavaks ka nende tantsijatega, kes jätkavad võistlust parimatest parima tiitli nimel.

Esimene võistlusvoor on ETV+ ekraanil 24. märtsil. Igas saates astub kohtunike ja publiku ette kaheksa võistlejat ning selgub, kes tagab edasipääsu järgmisesse vooru. Mai alguses toimuvasse finaali jõuab lõpuks välja kuus võistlejat, kes võidu tantsides selgitavad välja võitja.