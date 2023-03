Ene Järvis Karu Kati kostüümist: higi läks silma ja midagi ei näinud

Ene Järvis "Mõmmi ja aabitsa" Karu Kati pead ei igatse. "On lämbutud nendes peades küll nii palju, et higi läks silma ja midagi ei näinud. See on nagu skafander."

Rääkides sellest, kuidas aru saada, kes karudest räägib, selgitasid Järvis ja Eensalu, et selleks olid neil omad nipid.

"See nipp oli, et kui midagi ütled, pead tõmbama tähelepanu endale. See tähendab žestidega, kätega. /---/ Kui sa seisad nagu post ja siis räägid, siis ei saa keegi aru, kes räägib. Pärast me harjusime ära ja ainult vehkisime ja hüppasimegi."

Kui "Mõmmi ja aabits" esialgu eetris oli, oli see mustvalgelt. "See oli super aeg," tunnistas Eensalu.

Järvise sõnul oli sellel siiski üks viga. "Kui enne lõppu kellelgil tekst kadus peast või oli muu apsakas, siis tuli otsast peale alustada."

"Meil oli hea kamp. Hästi saime läbi. Peale selle noored kõik," meenutas Eensalu.

Järvis tunnistas, et seda tunnet tol ajal, et nad sellest ka 50 aasta pärast jälle räägivad, seda mõtet ka ei tulnud pähe. "See oli lihtsalt lastesaade. Aga tänu kujundusele ja Gunta Randlale oligi see unikaalne. Aga et 50 aastat läheb mööda, me oleme Ivoga mõlemad hallid ja nüüd siin räägime."

ETV2 toob sel reedel, 17. märtsil ekraanile "Mõmmi ja aabitsa" maratoni, kus tulevad näitamisele lastesarja seitse osa aastatest 1976 ja 1977. Laupäeva kell 11 on ETV2 kavasse lisatud Reet Linna 2005. aastal tehtud tagasivaatesaade "Tuleb tuttav ette: Mõmmi ja aabits".