Mari Jürjens tervitab kevadet ühise kontserdiga Ain Agana ja Krista Citra Joonasega

Esitamisele tulevad nii Mari enda uuemad ja vanemad laulud kui ka Krista Citra palad bambusflööt bansurile.

"Mul on nii hea meel, et saan sellises koosluses kontserdi anda. Olen nii Aini kui ka Kristaga varem musitseerinud, kuid kolmekesi saame laval kokku esimest korda," lausus Mari. "Loodame väga teieni tuua värske kevade ja uute alguste meeleolu! Mis siis, et õues laiutab veel lumevaip."

Mari Jürjens on Eesti näitleja, laulja ja laulukirjutaja, kelle sulest on ilmunud neli autoriplaati. Ta on kirjutanud muusikat teatrilavastustele ja filmidele, tema laulud on kõlanud nii laulu- kui ka tantsupidudel.

Krista Citra Joonas on muusik, kelle põhipilliks on saanud Indiast pärit bambusflööt bansuri. Ta on õppinud õhtumaade klassikalist muusikat Eesti ja Šveitsi akadeemiates, seejärel India klassikalist muusikat Mumbais Pandit Hariprasad Chaurasia juures.

Ain Agan on kitarrist ja helilooja. Ta on Viljandi kultuuriakadeemia ja Elleri muusikakooli õppejõud ning Viljandi kitarrifestivali asutaja ja kunstiline juht. Ta on mänginud umbes 150 Eestis ilmunud heliplaadil ja andnud välja ka kolm sooloalbumit.