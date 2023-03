Vaata nimekirja Vikerraadio e-etteütluse parimatest kirjutajatest

Viis parimat kirjutajat e-etteütluse kategooriates:

Õpilased

1. Kristofer Oja Nõo reaalgümnaasiumist

2. Orlando Merino Tallinna 21. koolist

3. Marianne Tähe Tallinna Ülikoolist

4. Andre Viitamees Tallinna reaalkoolist

5. Made Järvekülg Tallinna Ülikoolist

Täiskasvanud

1. Martin Leis (üldvõitja)

2. Auli Veske

3. Paavo Helde

4. Karin Aanja

5. Peter Pedak

Välismaal elavad/töötavad eestlased

1. Annika Kluge

2. Lilian Kasevali

3. Kitty Mamers

4. Mart Marjak

5. Johannes Sarapuu

Filoloogid

1. Marju Roberts

2. Kadri Põdra

3. Brita Kaasik

4. Kärt Normann

5. Ragne Rambi

Muu emakeelega

1. Julia Männik

2. Aleksandra Solntseva

3. Gundega Goldšteine

4. Anna Remmelgas

5. Pavel Prokopenko

Vaegkuuljad

1. Külliki Bode

2. Raul Vinni

3. Aire B

4. Tuuli Raam-Kõlvart

5. Rainar Paidla

Nutiseadmega kirjutajad

1. Margit Kerov

2. Gerly Kättmann

3. Heigo-Elmar Vahesaar

4. Kaisa Kõpper

5. Jane Sabal

Auhinnad

E-etteütluse peaauhind on tahvelarvuti, parim nutiseadmega kirjutanu saab nutitelefoni – need on välja pannud haridus- ja teadusministeerium.

Parimatele osalejatele on kingituseks raamatupoodide kinkekaardid või laulu- ja tantsupeo piletid ning meened. Õigekirjagurmaani Kert Kase keelemängude võitjad saavad Vikerraadio, ERR-i ning laulu- ja tantsupeo meeneid.

Laulu- ja tantsupeoliste eriauhinna pälvib Kertu Süld, kes kirjutas peoliste seast kõige kiiremini ja täiesti korrektselt.

Haridus- ja teadusministeeriumi eriauhinna, Artur Alliksaare luule valikkogu "Laulud lauldamatust", mille on koostanud Margit Mõistik, pälvib loosi tahtel Gaida Tippo.

Loosi tahtel said lohutusauhinnad:

Evi Johandi

Tiit Tammemägi

Helle Saluveer

Oliver-Marcus Reimann

Taavi Tikkerber

Anett Pillmann

Daniel Žarov

Rednar Tamm

Merike Kotkas

Dorian Tamm

Ellen Zitzmann

Wout Verlinden

Anastasia Marinets

Juku Trump

Võitjatega võetakse ühendust.

Vigadeta tööd

Avaldame tähestiku järjekorras inimeste nimed, kes kirjutasid sada protsenti korrektse e-etteütluse:

Age Alas

Agne Sander

Aiki Koolmeister

Aile Tooming

Aimi Sõrg

Airi Kapanen

Airika Harrik

Aivar Paidla

Aivi Sepp

Aivo Põlluäär

Aldo Randmaa

Alex Feldmann

Alo Virunurm

Andras Armväärt

Andre Viitamees

Andres

Andres Lainoja

Andri Soone

Andriela Rääbis

Anette Anger

Angela Kristian

Ann Aruvee

Ann Joon

Ann Katarina Meri

Anna Edela

Anna Leima

Anna Linda Varik

Anna-Leena Rämson

Anne Anne Tamm-Kivimets

Anne Tedder

Anneli Kaur

Anneli Kurm

Annelore Hirschon

Anne-Mari Käär

Annika Bauer

Annika Kluge

Annika Koitmäe-Pihl

Annika Mäemurd

Annika Peterson-Kaup

Anti Kadajane

Anton Merits

Ants-Oskar Mäesalu

Anu Arak

Anu Bollverk

Anu Jänes

Anu Kirsipuu

Argo Kiisa

Artur Ipits

Askur Alas

Auli Tohv

Auli Veske

Ave Teesalu

Ave Valdenberg

Berit Israel

Berit Kivisaar

Birgit Ületoa

Bret Klemm

Brit Peensoo

Brita Kaasik

Carina Paju

Caro Kristiine Kallas

Dagmar Strohmann

Dea Oidekivi

Diana Berg

Doris Abe

Edith-Helian Thomson

Eeli-Kadri Post

Ehtel Juhansoo

Ele Jaagusoo

Eliis

Elin Liik

Elin Viisileht

Elina Laanes

Elina Tamm

Elis

Elis Luigla

Elisabeth Niitaru

Elisabeth Sild

Elise Järvik

Elle Vatsar

Ellen Zitzmann

Elss Raidmets

Emma Vahelaan

Ene Kesler

Ene Põldaru

Epp Kaasik

Epp Lauk

Erik Puura

Erlet Saks

Ester Pärn

Esther Linask

Eva K

Eva Tammsaar

Evelin Arak

Evelin Kaldmets

Evelin Piip

Evelin Rungi

Evika Eljas

Gaida Tippo

Gaida-Erica Pärn

Gerly Kättmann

Greta Aro

Grete Habakukk

Grete Kungla

Grete Kunnas

Grete Liis Titma

Hanna Kivila

Hanna Sarta

Hans Karelsohn

Harry Vaher

Hegert Leidsalu

Heidi Hein

Heidi Saar

Heigo-Elmar Vahesaar

Heiki H.

Heinika

Helen Hint

Helen Kalpus

Helen Reimand

Helena Lemendik

Helena Niidla

Heli Lehtsaar-Karma

Heli Tammik

Hille Umb

Indrek Kuuse

Inge Pitsner

Ingel Terasmees-M.

Inger Pürjema

Ingrid Eylandt-Kuure

Irene Teinemaa

Jaak Prints

Jaan Lomp

Jaanus Betlem

Jael Puusaag

Jana Kopa

Jana Kübar

Jane Sabal

Janette Rohuniit

Janne Veski

Janno Maiste

Jasmina Bozic

Johanna-Jeta Rauhala

Johannes Sarapuu

Joonas Taniloo

Joonas Vatter

Juku Trump

Julia Männik

Juta Hennoste

Juta Müllerstein

Järvi Lipasti

Jürgen Alliksaar

Jürgen Pajuniit

Jüri Kaljundi

Kadi Karus

Kadri Alliksaar

Kadri Okas

Kadri Paul

Kadri Põdra

Kadri Rohi

Kadri Vider

Kadri Voormansik

Kadri Ülle Masing

Kai Gregori

Kai Tibar

Kaia Maltsaar

Kaia Rosin

Kaidi Galka

Kaidi Kasenõmm

Kaire U.

Kaire Ärsis

Kairi Jung

Kairi Järvpõld

Kairit K.

Kaisa Kõpper

Kaisa Niit

Kaja Kährik

Kaja Leppik

Kaja Viira

Kanni Labi

Kanni Reiemann

Karel Johannes Vähi

Karilin Engelbrecht

Karin Aanja

Karin Koppel

Karin Reisner

Karin Sibul

Karin Väli

Karit Jäärats

Karl Koppelmaa

Karmen Kink

Karmen Lummo

Karoliina

Karoliine Tarjus

Kaspar Kask

Kaspar Papli

Kati Pruul

Katre Liiv

Katrin Kask

Katrin Lambing

Katrin Olhovikov

Katrin Pinsel

Katrin Rehemaa

Katrin Talvik

Katrin Vende

Kaupo Karja

Kea Kiiver

Kerttu Saadi

Kertu Liivamägi

Kertu Süld

Kiira Udu

Kirke Maria Lepik

Kitty Mamers

Krista Heering

Krista Keerd

Kristel Siimula-Saar

Kristel Tihhonjuk

Kristel Öpik

Kristen Ukanis

Kristi Aule

Kristi Kuningas

Kristi Veiler

Kristiina Järve

Kristiina Liive

Kristiina Metsanurk

Kristiina Rajaleid

Kristiina Raud

Kristiina Raudsepp

Kristin Semm

Kristjan Kallavus

Kristjan Kannike

Kristo Aav

Kristofer Oja

Kudrun Tamm

Kärt Normann

Kätlin Ahe

Külli Teder

Küllike Heide

Küllike Lain

Laura Jõgar

Laura Lepler

Laura Männaste

Laura Vaan

Laura Välja

Lauri Vahtre

Laurits Leima

Leelo Muru

Leelo Oja

Leen Vallikivi

Leevi Markus

Lehte Ilves

Lembit Sünt

Lenzini Kleio

Liina

Liina Hallik

Liina Kuusik

Liina Randmäe

Liina Tarvis

Liina Uurman

Liis Ermus

Liis Kalvik

Liis Mallas

Liisa-Andra Lohu

Liisi Pajuniit

Liivia Tohvelmann

Lilian Kasevali

Linda Tarto

Lisette Lein

Maarika Luht-Männiksoo

Maarja Lutsar

Maarja Mitt-Pichen

Maarja Vaikmaa

Made Järvekülg

Madli Maran

Mai Mänd

Maigi Vija

Maila Kukk

Mailiis Taal

Mailis Laos

Mailit Paju

Maire Tars

Mall Kõpp

Malle T.

Mare Nurmoja

Mare Viks

Maret Tamjärv

Margarita Itskovitš

Marge Vaide

Margit Kajak

Margit Kerov

Margit Savi

Margus Pajuste

Mari Fleming

Mari K.

Mari Öö Sarv

Maria Krinal

Mariann Armväärt

Mariann Hobustkoppel

Marianne Sokk

Marianne Tähe

Mari-Liis Sepp

Mariliis Sild

Mariliis Toomiste

Marilyn Fridolin

Marin Varblane

Maris Maasikas

Maris Marko

Maris Pedaja

Maris Sagar

Marit Tarkin

Marite Uibo

Marju Roberts

Mart Kiis

Mart Marjak

Marten Nadel

Martin Kasemaa

Martin Leis

Merike Puura

Merilii Lõsjuk

Meriliis Varilepp

Merily Šmidt

Merilyn Merisalu

Merje Olm

Merle Hirvlaan

Merle Lobjakas

Merle Lõhmus

Merle Vaik

Merli Kirsimäe

Merli Taukar

Mikk Lainevool

Mirel Püss

Mirko Lainevool

Mirli Isak

Monika Männik

Monika Roosimägi

Märt Belkin

Märten Karm

Nele Mikk

Olev Remsu

Olev Toom

Orlando Merino

Orvika Rosnes

Paavo Helde

Peeter Paul Mõtsküla

Peter Pedak

Piia Ereth Printsmann

Piia Tomingas

Piia Õunpuu

Pille Jürjen

Pille Kotka

Pille Leola

Pille Slabina

Pille-Riin Vatter

Piret Klesment

Piret Suurvarik

Piret Talur

Piret Veigel

Ragne Rambi

Rahel Mänd

Raina Õkva

Raul Mändla

Reeli Jantson

Reet Mändar

Renno Merenäkk

Richard Mägar

Riho Lubi

Riin Grossmann

Riin Viigipuu

Riina Kuik

Riina Põldmaa

Rista Naar

Rita Alt

Ruth Mägi

Ruth Sepp

Saale Kivi

Sander Orav

Sandra Sild

Sandra Võsaste

Sigrid Sünd

Siim Kaare

Siim Kera

Siim Liivand

Siiri

Siiri Kolka

Siiri Oro

Sille-Liis Männik

Silver Lilleväli

Silvia Urgas

Sirje Hüvato

Sirje Piirsoo

Sirje Pärismaa

Sirli Vijar

Stella Sulaoja

Stella Villemson

Sten Lind

Sullo Saan

Säde Einasto

Zepp Uibo

Tairi Tandru

Tanel Schattschneider

Tarmo Rajamets

Tarmo Tikan

Teele Kaldoja

Terje Tammearu

Thea Kaurla

Tiia Pärna

Tiia Teder

Tiina Laansalu

Tiina Tarik

Tiina Viil

Toomas Jürgens

Toomas Nigola

Toomas Risthein

Triin Amos

Triin Jürimaa

Triin Peek

Triin Rannamaa

Triin Siim

Triinu Reedik

Tuuli Ermel

Tõnis Hallaste

Ulve Kala-Arvisto

Ulve Mägi

Vadim Paltmann

Vahur Keldrima

Valli Voor

Vesta Pille

Viivi Dengo

Viljandi Gümnaasium I so õpperühm

Villu K.

Vivian Siirman

Voldemar Teelem

Ülle

Ülle Roomets