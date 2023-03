Ott Lepland avaldas videosingli "Lõpmatuses"

Lugu valmis koostöös Hollandist pärit produtsendi Clifford Goilo, Sven Lõhmuse, Taavi Paometsa ning Berit Sal-Salleriga.

"Loo "Lõpmatuses" valmimisprotsess on minu senise karjääri üks kõige suuremaid ja mahukamaid projekte, mis algas eelmise aasta mais ja kestis kuni selle aasta märtsi keskpaigani," sõnas muusik. "Hea meel on olnud nii laulu tegemisel kui ka muusikavideo tootmisel koostööd teha suure rahvusvahelise seltskonnaga."

Hispaanias filmitud muusikavideo autor on Alex Tervinsky. "Tegemist on suure ja võimsa looga ning mul kangastus pilt Lõuna-Hispaanias asuvast Tabernase kõrbest. Olen Hispaanias mitmeid projekte varemgi teinud ning koos kohalike koostööpartneritega sõitsime läbi potentsiaalsed võttepaigad, et anda loole sobiv visuaalne esteetika," meenutas muusikavideo režissöör Alex Tervinsky.

Lepland nentis, et eriti rõõmus on ta selle üle, et videos lööb kaasa ka jalgpallur Ragnar Klavan.