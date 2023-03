Minimal Windi solist eurolugudest: Loreeni etteaste on väga hästi läbi mõeldud

"See millegipärast tõesti toimib väga hästi," kommenteeris Lepik Soome Eurovisiooni laulu "Cha Cha Cha", mida ta ennustab lauluvõistluse esikolmikusse. "Mul on isegi piinlik, et see meeldib mulle," muigas ta.

Lepiku teine lemmik eurolaul on Austria lugu "Who the Hell is Edgar?", mis räägib sellest, kuidas muusikuid muusikatööstuses ära kasutatakse ning neile ei tasuta loomingu eest piisavalt.

"Kuna bändimuusika on jälle tagasi au sisse tulnud, siis see oli bändimuusikast üks parimaid, mille ma tahtsin välja tuua," tutvustas Lepik Sloveenia eurolugu, mis talle samuti väga meeldis.

Lepik sõnas, et üks halvimaid tänavusi eurolugusid on Poola lugu "Solo" (esitajalt Blanka), kelle laulmisoskus jätab Lepiku arvates soovida. Ta lisas, et ka loo kvaliteet ja kunstiline pool on kehv. "Poolakatele ei antud isegi õigust lugu valida, selle valis komisjon välja."

"Tavaliselt kui juba võitnud artist tuleb uuesti, siis ta jääb kuhugi tahapoole, aga samas ei ole midagi teha - Loreen oskab nii hästi seda lugu serveerida ja kogu etteaste on nii hästi otsast lõpuni välja mõeldud," rääkis Lepik Rootsi Eurovisiooni loost "Tattoo", mida esitab taas Loreen, kes lauluvõistluse 2012. aastal võitis. Loreen on ka kihlveokontorite soosik.

Lepik arvas, et Alikal võib Eurovisioonil samuti hästi minna. "Üllatavalt vähe ballaade on, mis tähendab, et ta paistab kogu selle müra keskel silma," kommenteeris ta.

Alates 23. märtsist on ETV eetris saatesari "Euroopa laulud", kus näidatakse kõiki Eurovisioonil osalevaid lugusid.