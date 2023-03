Vikerraadio e-etteütlusel panid 3761 õpilast teadmised proovile

Selleaastasel Vikerraadio e-etteütlusel osales 10 890 inimest, kellest 3761 olid kooliõpilased. "Aktuaalne kaamera" külastas Tartut, Narvat ja Haapsalut, et vaadata, kuidas sealsed noored etteütlust läbisid.

E-etteütluse suurima osalejate arvuga kool oli Tartu Jaan Poska Gümnaasium, kus etteütlust kirjutas 410 õpilast ehk 75 protsenti kogu kooliperest. Emakeelepäeval kogu kooli keeleoskuse proovilepanek on Jaan Poska koolis aastatega juba traditsiooniks kujunenud.

Narvas kirjutasid Vikerraadio e-etteütlust aga Vanalinna riigikooli 10. klassi õpilased. Keelekümbluskooli gümnaasiumiklassid osalevad e-etteütluses juba 6. aastat. Nõnda saavad vene emakeelega lapsed oma teadmisi kontrollida ja tunda end osana eestikeelsest keeleruumist.

Haapsalus tehti e-etteütlust üheskoos ka Läänemaa ühisgümnaasiumis – koolis on e-etteütluses kaasa löömine pikk traditsioon. Huvitava faktina paistis sel korral silma, et palju noori tegi etteütlust arvuti asemel hoopis mobiiltelefoniga. Haapsalus said nobedamad õpilased etteütluse valmis vähem kui 15 minutiga.