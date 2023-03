Galerii: Koolitants jõudis Eestimaa südamesse

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad kultuurikorraldaja, tantsuõpetaja ja punkansambli Propeller trummar Aneta Varts, tantsuõpetaja ja endine balletiartist Maigret Peetson ning tantsu- ja etenduskunstnik Joonas Tagel, kes valivad pärast viimast tantsupäeva, 18. märtsil, välja piirkondlikel tantsupäevadel esinevad tantsud.

Tantsupäevade kontserte juhatab laulja ja laulukirjutaja Kelly Vask.

"Järva- ja Raplamaa tantsupäeval jäi kõlama eesti muusika kasutamine tantsudes ning kuna meil on palju silmapaistvaid muusikuid ja heliloojaid, siis on rõõm näha, et ka tantsumaastikul kodumaine muusika üles leitakse ning seda väärtustatakse," jagas Joonas Tagel. Aneta Varts rõõmustas, et lisaks maailmamuusika paljudele võimalustele soovitakse hoida ka oma kultuuriruumi au sees. Eesti keele jättis võib-olla veelgi tugevamalt ja selgemalt kõlama mitmete tantsude sõnumid ning sisu.

Tunnustuspreemia pälvisid:

Helge tervik tublis esituses – Rapla tantsustuudio tantsuga "Kingitus", autor ja juhendaja Liis Pärn

Tantsurõõm mõnusas vabas esituses – Hagudi põhikool tantsuga "Tantsides", autor ja juhendaja Helen Reimand

Poeetiline tervik – Rapla tantsustuudio tantsuga "Tule tutvusta end", autor ja juhendaja Liis Pärn

Mõjus terviklik lavastus – ETA tantsukool tantsuga "Fluidum: ta on jõud", autor ja juhendaja Julia Koneva

Sünergia ühisloomingus – ETA tantsukool tantsuga "Kulg", autor ja juhendaja Valeria Januškevitš

Suurepärane tunnetus kaasahaaravas esituses – Stuudio dotE tantsukool tantsuga "Motitajad", autorid Kati Ly Koit, Kadi Aare ja tantsijad

Kandev energia ja mitmekülgne lavaruumi kasutus – Türi tantsustuudio tantsuga "Tunnete torm", autor ja juhendaja Helit Seljamaa

Emotsionaalselt mitmetahuline loo jutustus – BrenDance Fööniks tantsuga "Lase lahti", autor ja juhendaja Brenda Toome

Terviklik teema käsitlus – Paide Hammerbecki põhikooli 9B tantsuga "Unehalvatus", autor ja juhendaja Karmen Danjuk

Julge ja leidlik rekvisiidikasutus – Dreamstudio tantsuga "100 aastat kõrbes", autorid ja juhendajad Julia Koneva ja Karmen Teesi Pregel

Tugev ühtne energia – Rapla tantsustuudio tantsuga "Muutuste tuul", autor ja juhendaja Liis Pärn

Mõnus hoogne tervik – ETA tantsukool tantsuga "Sibisibisibi", autorid Eliisa Sirelpuu ja tantsijad

Filigraanne täpsus tervikus – VK Janika Tantsuline Eliit tantsuga "Tagalas", autor ja juhendaja Elina Gorelašvili

Olulise teema käsitlus – Paide tantsustuudio tantsuga "Me oleme võrdsed", autor ja juhendaja Triinu Leedmaa