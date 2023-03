Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid on selgunud

Esimest korda osales EFTA valikus kogu eelmise aasta filmitoodang. "Mõned nominendid leiti üksmeeles, aga küllalt palju tekkis ka vaidlusi ja arutelu, mis on ainult hea," lausus žürii esimees Ardo Ran Varres.

Uue statuudi järgi valib võitjaid välja rahvažürii, kuhu tänavu registreerus 163 inimest Kinoliidu ja erialaliitude liikmete hulgast.

Ardo Ran Varrese sõnul oli eelvaliku tegemine komplitseeritud. Esiteks juba sellepärast, et filmide tase on meeldivalt kõrge ja žanriline spekter väga lai. Teiseks aga sellepärast, et mitmedki kategooriad on liialt laiapõhjalised ja tekitasid küsimärke just võrreldavuse osas. "Ideaalis peaks EFTA kategooriad tulevikus saama veelgi täpsemaks ja diferentseeritumaks. Usun, et mitmed kategooriad tuleks veel lisada," märkis ta.

Kõige enam nominatsioone said filmikategoorias mängufilm "Kalev" ning "Apteeker Melchior. Viirastus". Suurim hulk ehk viis nominatsiooni on sel korral lühifilmide kategoorias.

Televisooni juhtide sõnul on olnud läbi aegade üks vägevamaid teleaastaid. "Telemaastik on läinud kirevamaks ning see teeb suurt rõõmu," sõnas Urmas Oru Eesti Rahvusringhäälingust. Duo Media juhatuse liige juht Jüri Pihel lisas, et tema meelest on väärt algatus just ühistoodang, mis läheb iga aastaga aina paremaks. Veel toodi esile, et tekkinud on rekordiliselt rahvusvahelisi formaate ning nende osas on hetkel teleekraanil lausa hiilgeaeg.

Kokku jagatakse 14. aprillil toimuval pidulikul EFTA galal 31 auhinda, millest 16 filmikategoorias ja 15 telekategoorias.

Parim mängufilm

"Apteeker Melchior. Viirastus" (produtsendid: Kristian Taska, Esko Rips, Armin Karu, Veiko Esken, Tanel Tatter; režissöör: Elmo Nüganen; tootja: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm)

"Tagurpidi torn" (produtsent: Evelin Penttilä; režissöör Jaak Kilmi; tootja: Stellar Film)

"Kalev" (produtsent: Pille Rünk; kaasprodutsent: Maria Avdjuško; režissöör: Ove Musting; tootja: Allfilm)

Parim dokumentaalfilm

"Neidsaare hoo peal" (produtsendid: Erle Vaher, Olari Oja; režissöör: Sulev Keedus; tootja: Q Film)

"Machina Faust" (produtsent: Kaupo Kruusiauk; režissöör: Kaupo Kruusiauk; tootja: Flo Film)

"Hipodroom" (produtsendid: Pille Rünk, Elina Litvinova; režissöör: Vladimir Loginov; tootja Allfilm)

Parim animafilm

"Eeva" (produtsendid: Kalev Tamm, Draško Ivezić; režissöörid: Morten Tšinakov, Lucija Mrzljak; tootja: Eesti Joonisfilm)

"Sierra" (produtsendid: Erik Heinsalu, Aurelia Aasa; režissöör: Sander Joon; tootja Bop Animation)

"Koerkorter" (produtsent: Kerdi Oengo; režissöör: Priit Tender; tootja: Nukufilm)

Parim lühifilm

"3. oktavi f" (produtsent: Kristofer Piir; režissöör: Eeva Mägi; tootja Allfilm)

"Heiki teisel pool" (produtsent: Andreas Kask; režissöör: Katariina Aule; tootja Nafta Films)

"Topelt turbo" (produtsent: Henry Laasalu; Lennart Mathias Männik; režissöör: Romet Esko, Raul Esko; tootja: TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi audiovisuaalse meedia õppekava, EskoBros)

"Kallid reisijad" (produtsendid: Johanna Maria Paulson, Evelin Penttilä; režissöör Madli Lääne; tootja: Stellar Film)

"Triivides kaugusesse" (produtsent: Elina Litvinova; režissöör: Rebeka Rummel; tootja: Three Brothers)

Parim filmirežissöör

Jaak Kilmi ("Tagurpidi torn")

Ove Musting ("Kalev")

Vladimir Loginov ("Hipodroom")

Parim filmistsenarist

Indrek Hargla, Olle Mirme, Elmo Nüganen ("Apteeker Melchior. Viirastus")

Aidi Vallik ("Tagurpidi torn")

Andris Feldmanis, Livia Ulman ("Erik Kivisüda")

Parim filmioperaator

Rein Kotov ("Kalev")

Ragnar Neljandi ("Koerkorter")

Max Golomidov ("Hipodroom")

Parim filmimonteerija

Andris Grants ("Tagurpidi torn")

Kaie-Ene Rääk ("Machina Faust")

Lauri Laasik, Remek Meel, Riho Västrik ("Suur soo")

Parim helirežissöör

Horret Kuus, Henri Kuus ("Apteeker Melchior. Viirastus")

Matis Rei ("Kalev")

Dmitri Natalevitš ("Hipodroom")

Parim filmihelilooja

Mihkel Zilmer ("Kalev")

Sven Grünberg ("Kõne taevast")

Markus Robam ("Pätt või pühak")

Parim filmikunstnik

Matis Mäesalu ("Apteeker Melchior")

Tiiu-Ann Pello ("Kalev")

Sander Joon ("Sierra")

Parim kostüümikunstnik filmis

Kristine Jurjane ("Apteeker Melchior. Viirastus")

Jaanus Vahtra ("Tagurpidi torn")

Mare Raidma ("Kalev")

Parim grimeerija

Gristina Pahmann ("Apteeker Melchior. Viirastus")

Merlit Veldi ("Tagurpidi torn")

Liisi Põllumaa ("Kalev")

Parim naisnäitleja filmis

Maarja Johanna Mägi ("Apteeker Melchior")

Carmen Mikiver ("Apteeker Melchior. Viirastus")

Rebeka Kask ("Tagurpidi torn")

Parim meesnäitleja filmis

Andres Lepik ("Tagurpidi torn")

Mait Malmsten ("Kalev")

Priit Võigemast ("Kalev")

Parim teleseriaal

"Armastus" (TV3) (Rež. Henrik Normann; tootja: Eesti Filmiakadeemia)

"Homme põgeneme" (ERR) (Rež. Kaire Russ; tootja: Kassikuld & ERR)

"Naised vormis" (Kanal 2) (Rež. Ergo Kuld; tootja: Kassikuld)

"Sassis" 2. hooaeg (Telia Inspira) (Rež. Andres Maimik & Rain Tolk; tootja: Kuukulgur Film)

"Uus algus" (Elisa) (Rež. Ergo Kuld; tootja: Elisa/ Kassikuld)

Parim tõsieluseriaal

"Bellinghauseniga Arktikas" (Telia Inspira) (Rež. Christian Johannes Kask; tootja: Widescreen Studios)

"Imikuga metsas" (TV3) (Rež. Marek Lindmaa; tootja: Filmilint)

"Siin me oleme" (ERR) (Rež. Meelis Mikker; tootja: ERR)

"Vallaline kaunitar" (TV3) (Rež. Rauno Viltrop; tootja: RUUT)

"Öökülaline" (Kanal 2) (Rež. Kaarel Kokamägi; tootja: Oivaline)



Parim päevakajasaade

"Laser" (TV3) (Rež. Indrek Simm; tootja: Telegeenius)

"Märgatud Eestis" (TV3) (Rež. Margus Sikk; tootja: 201)

"Pealtnägija" (ERR) (Rež. Raivo Maripuu & Vladlen Pobjaržin; tootja: ERR, päevakajasaadete toimetus)

"Täistund" (Kanal 2) (Rež. Indrek Simm; tootja: Duo Media Networks)

"Ukraina stuudio" (ERR) (Rež. Elo Selirand & Rait-Roland Veskemaa; tootja: ERR, päevakajasaadete toimetus)

"Võsavinkel" (Kanal 2) (Rež. Sander Valge & Martin Aare; tootja: GC Meedia)

Parim meelelahutussaade

"Ma näen su häält" (Kanal 2) (Rež. Anna Stepanova; tootja: RUUT)

"MasterChef Eesti" (Telia Inspira) (Rež. Villem Tarvas; tootja: RUUT)

"Orkestri mängud" (ERR) (Rež. Marek Miil; tootja: ERR, elamussaadete toimetus)

"Pöördes" (Elisa) (Rež. Andžei Matsukevits; tootja: Elisa/Point)

"Tantsud tähtedega" (TV3) (Rež. Ove Musting; tootja: Balti Video)

Parim erisaade

Heategevuskontsert "Slava Ukraini" (Kanal 2) (Rež. Marek Miil; peaprodutsent Mart Normet)

"Kinoteatri MM Katarsis" (ERR) (Rež. Kristo Veinberg; tootja: ERR, sporditoimetus)

"KolmeDok: Rutakas rohepööre" (TV3) (Rež. Erki Tangsoo; tootja: LOOV Produktsioon)

"Meie kirjanduse lugu" (ERR) (Rež. Raivo Maripuu; tootja: ERR)

"Raadio Elmar 25" (Kanal 2) (Rež. Tarmo Krimm; tootja: Duo Media Networks)

"Tantsud tähtedega- rääkimata lood" (TV3) (Rež. Jekaterina Minkova; tootja Balti Video)

Parim teleajakirjanik

Elo Mõttus- Leppik (Kanal 2) ("Otse Eloga"; "Täistund")

Marii Karell (TV3) ("Laser")

Mihkel Kärmas (ERR) ("Pealtnägija")

Neeme Raud (Kanal 2) ("Täistund")

Tarmo Tiisler (ERR) ("Spordiuudised", "Kultuuristuudio")

Parim saatejuht

Jüri Pootsman & Ines (TV3) ("Tantsud tähtedega")

Koit Toome, Indrek Raadik, Saara Pius (Elisa) ("Pöördes")

Margus Saar (ERR) ("Orkestri mängud", "AK", Vabariigi aastapäeva ülekanne")

Orm Oja, Õie Pritson, Mihkel Heinmets (Telia Inspira) ("MasterChef Eesti")

Piret Laos (Kanal 2) ("Ma näen su häält", heategevuskontsert "Slava Ukraini", "Õhtu", "Reede ÕHTU")

Parim toimetaja

Helle Rudi (TV3) ("Stuudio", "Tantsud tähtedega", "Vallaline Kaunitar")

Kaidi Klein (Telia Inspira) ("MasterChef Eesti")

Karl Kermes (Elisa) ("Pöördes")

Marili Kobin (Kanal 2) ("Õhtu", "Reede õhtu")

Teet Teder (ERR) ("Ringvaade", "Kodukäijad", "Koduteel")

Parim režissöör

Andžei Matsukevits (Elisa) ("Pöördes")

Indrek Simm (Kanal 2) ("Täistund")

Ove Musting (TV3) ("Tantsud tähtedega")

Raivo Maripuu (ERR) ("Pealtnägija", "Meie kirjanduse lugu", "Järvid: Täiuslik kolmkõla")

Villem Tarvas (Telia Inspira) ("MasterChef Eesti")

Parim naisnäitleja sarjas

Annabrith Heinmaa (Telia Inspira) ("Sassis" 2. hooaeg)

Elina Reinold (TV3) ("Kättemaksukontor")

Grete Kuld (Kanal 2) ("Naised vormis")

Leona Tuvikene (Elisa) ("Musta kivi saladus")

Ülle Lichtfeldt (ERR) ("Õnne 13")

Parim meesnäitleja sarjas

Alo Kõrve (Telia Inspira) ("Sassis" 2. hooaeg")

Marko Matvere (TV3) ("Armastus")

Tiit Sukk (ERR) ("EnsV")

Tõnis Niinemets (Elisa) ("Uus algus")

Veiko Porkanen (Kanal 2) ("Naised vormis")

Aasta uus tulija

"15 küsimust" (Kanal 2) (Rež. Martin Korjus; tootja: Duo Media Networks)

"Kümme kaadrit" (ERR) (Rež. Villem Tarvas; tootja: Teet Margna & ERR)

"MasterChef Eesti" (Telia Inspira) (Rež. Villem Tarvas; tootja: RUUT)

"Piloot" (Elisa) (Rež. Ergo Kuld; tootja: Elisa / Kassikuld)

"Salalaul" (TV3) (Rež. Anna Stepanova; tootja: RUUT)

Aasta sisulooja

Birgit Rae (ERR) ("UV faktor", "Kui vähe on õnneks vaja", "Pinge 2032"

Kait Kall (Elisa) ("Piloot", "Uus algus")

Kalev Kruus (TV3) ("WRC", "Rally Estonia", "EuroBasket")

Mart Normet (Kanal 2) (Heategevuskontsert "Slava Ukraini", "Öökülaline")

Triin Luhats (Telia Inspira) (MasterChef Eesti)

Aasta vormilooja