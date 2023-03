Õigekirjagurmaani keelesäuts. Muuseumide ja muuseumite

Seekordne soovitus puudutab sõna muuseum käänamist. Minult on Õigekirjagurmaani Instagramis tihti küsitud, kumb on õige, kas muuseum : muuseumi : muuseumide või muuseum : muuseumi : muuseumite. Ja hea uudis on see, et mõlemad on õiged.

Samamoodi on mitmusevormide kirjutamisel kaks võimalust ka teistel sõnadel, mille viimases silbis on konsonandi ees kaks vokaali, ehk siis sõnad, mis lõppevad -eum, -ium või -ion lõpuga. Näiteks sõnad gümnaasium, akvaarium ja pension. Seega on õige kirjutada nii nad õpivad gümnaasiumides kui ka nad õpivad gümnaasiumites. Samuti pensionide tõstmise puhul, sobib nii pensionide kui ka pensionite.

Loodetavasti oli keelesäutsudest ja etteütluseks valmistumisest kasu. E-etteütlus kõlab Vikerraadio eetris teisipäeval kell 10.25.



Nädala soovitusi aitas koostada Tartu Ülikooli teadur Eva Saar.