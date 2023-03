Kreekat esindab Eurovisioonil Victor Vernicos looga "What They Say"

Sel kevadel esindab Kreekat Eurovisioonil Victor Vernicos looga "What They Say".

16-aastane Vernicos on noormim Kreekat Eurovisioonil esindanud laulja. Lugu "What They Say" räägib noortest, kes julgevad raskustest hoolimata unistada ja luua. Laulu ja selle juurde kuuluva video eesmärk on julgustada inimesi oma tundeid jagama.

Kreeka asub Eurovisiooni võistlustulle 11. mail, mil toimub lauluvõistluse teine poolfinaal. Eurovisiooni esimene polfinaal toimub 9. mail ning tänavusele lauluvõistlusele tõmmatakse joon alla 13. mail toimuva finaaliga.