Rõivaringlusega tegeleva ettevõtte juht: keskmine eestlane ostab aastas 48 rõivaeset

Kanguri sõnul ootab NULA sellised ideid, millega võiks elu Eestis paremaks muuta. Ta lisas, et kõikide laekunud ideede seast valitakse välja kümme, kes saavad hakata oma ideed inkubaatoris edasi arendama. Üheks idee näiteks tõi Kangur asendusõpetajate programmi, mis asendusõpetajaid koolidesse vahendab ning teiseks Jututaja programmi, mis viib kokku eakad ja noored, lahendamaks eakate üksinduse probleemi.

"Pakume erinevaid töötubasid ja kõike, et üks sotsiaalne ettevõtmine käima tõmmata, nagu näiteks teenusedisain, kommunikatsioon, raha kaasamine, mõju hindamine," loetles Kangur, kinnitades, et NULA kaudu on võimalik kolmel parimal programmil taotleda ka rahalist toetust. Samuti määratakse parimatele programmidele mentor.

Kille-Ingeri Liivoja jagas saates oma lugu, kuidas tema idee luua ettevõte Restailit sai läbi NULA inkubaatori reaalsuseks. "Teeme tellimuspõhist rõivaringlust, mille eesmärk on pikendada rõivaste eluiga ja pakkuda inimestele vaheldust süümepiinade vabalt, sest olgem ausad, keegi ei osta uut kampsunit, kuna eelmine ei andnud enam sooja – me ostame uue kampsuni, sest me tahame vaheldust, me tahame oma imagod ergutada," kirjeldas Liivoja.

"Keskmine eestlane ostab aastas 48 rõivaeset ja see tähendab, et pärnakad ostavad umbes kaks miljonit rõivaeset aastas," lausus Liivoja. "Kahjuks üle 80 protsendi nendest rõivastest jõuab prügimäele. Riided põletatakse ära või need jäävad sinna lihtsalt kõdunema," sõnas ta. "Rõivaid on tohutult raske ümber töödelda."

Liivoja lausus, et Restailiti sihtrühmaks on kiirmoe tarbijad. "Eesti mees ei ole veel nii aldis rõivaid rentima," tõdes Liivoja, et põhiliselt käivad rõivaid rentimas ikkagi naised. Veel üheks rentimise suureks eeliseks tõi Liivoja välja võimaluse katsetada erinevaid stiile. Ta lisas, et seetõttu pakuvad nad ka kõlapinda noortele, alustavatele disaineritele.

NULA inkubaator ootab ideid kuni 31. märtsini.